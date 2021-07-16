Нападение Наталья Эшонкулова связывает со своей общественной деятельностью. Сразу после избиения женщина вся в крови смогла выйти в прямой эфир на своей странице в фейсбуке и рассказала подробности.

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Причастны боевики криминального авторитета

Как сообщила Эшонкулова в видео, действовали настоящие отморозки – удар за ударом, женщина упала на землю. От смерти активистку спасла соседка, которая стала случайным свидетелем нападения.

По словам пострадавшей, нападение было спланировано. Женщину хотели "убрать" за ее общественную деятельность. В прямом эфире она назвала имена причастных к избиению – это "авторитет" Александр Петровский, известный по кличке "Нарик", и его "правая рука" Сергей Олейник – "Умка".

Стоит напомнить, что СНБО наложила санкции на самых влиятельных "воров в законе", в том числе и на днепровского "Умку". Печерский районный суд Киева отправил его в СИЗО на 2 месяца. Впрочем, впоследствии его все же отпустили под ночной домашний арест.

В отчаянии женщина также назвала имена Эмиля Арутюняна, а также Виталия Мархасина. Она сказала, что именно их обвиняет в своей смерти, если избиение приведет к таким последствиям.

Помогите мне, пожалуйста! Это все борьба с бандитами! Вот к чему она меня довела! У меня выбиты зубы, сотрясение мозга. Если бы не соседка, меня бы убили,

– рассказала Наталья.

Что известно о Наталье Эшонкуловой?

Это активистка из Днепра. На своей странице в фейсбуке почти 6 тысячам подписчикам рассказывает о бандитских "схемах" и деятельности криминалитета города. В ее профиле написано, что возглавляет организацию "Укры".

Что о нападении говорят в полиции

На следующий день после избиения полиция открыла уголовное производство. Там рассказали: на женщину напали двое неизвестных мужчин. Они избили активистку в подъезде и скрылись.

По факту избиения полиция открыла уголовное производство по:

части 2 статьи 15 – покушение на преступление;

части 1 статьи 115 – покушение на умышленное убийство.

Полиция рассматривает все версии преступления, одна из которых – общественная деятельность Эшонкуловой. Кто именно совершил нападение правоохранители пока не знают – идут оперативные мероприятия для определения их личностей.