В Днепре жестоко избили известную активистку Эшонкулову: полиция говорит о покушении на убийство
Источник:24 канал
Известную активистку Днепра Наталью Эшонкулову жестоко избили двое мужчин. У женщины сотрясение мозга, выбиты зубы и многочисленные ссадины на лице.
Нападение Наталья Эшонкулова связывает со своей общественной деятельностью. Сразу после избиения женщина вся в крови смогла выйти в прямой эфир на своей странице в фейсбуке и рассказала подробности.
Жуткий случай Хаски покусал жительницу Днепра: вцепился в лицо и не отпускал – фото
Причастны боевики криминального авторитета
Как сообщила Эшонкулова в видео, действовали настоящие отморозки – удар за ударом, женщина упала на землю. От смерти активистку спасла соседка, которая стала случайным свидетелем нападения.
По словам пострадавшей, нападение было спланировано. Женщину хотели "убрать" за ее общественную деятельность. В прямом эфире она назвала имена причастных к избиению – это "авторитет" Александр Петровский, известный по кличке "Нарик", и его "правая рука" Сергей Олейник – "Умка".Стоит напомнить, что СНБО наложила санкции на самых влиятельных "воров в законе", в том числе и на днепровского "Умку". Печерский районный суд Киева отправил его в СИЗО на 2 месяца. Впрочем, впоследствии его все же отпустили под ночной домашний арест.
В отчаянии женщина также назвала имена Эмиля Арутюняна, а также Виталия Мархасина. Она сказала, что именно их обвиняет в своей смерти, если избиение приведет к таким последствиям.
Помогите мне, пожалуйста! Это все борьба с бандитами! Вот к чему она меня довела! У меня выбиты зубы, сотрясение мозга. Если бы не соседка, меня бы убили,
– рассказала Наталья.
Что известно о Наталье Эшонкуловой?
Это активистка из Днепра. На своей странице в фейсбуке почти 6 тысячам подписчикам рассказывает о бандитских "схемах" и деятельности криминалитета города. В ее профиле написано, что возглавляет организацию "Укры".
Что о нападении говорят в полиции
На следующий день после избиения полиция открыла уголовное производство. Там рассказали: на женщину напали двое неизвестных мужчин. Они избили активистку в подъезде и скрылись.
По факту избиения полиция открыла уголовное производство по:
- части 2 статьи 15 – покушение на преступление;
- части 1 статьи 115 – покушение на умышленное убийство.
Полиция рассматривает все версии преступления, одна из которых – общественная деятельность Эшонкуловой. Кто именно совершил нападение правоохранители пока не знают – идут оперативные мероприятия для определения их личностей.