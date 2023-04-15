В Хмельницкой области мужчина жестоко зарезал военного медика

В Хмельницкой области мужчина жестоко убил свою соседку, 41-летнюю медсестру одной из воинских частей. У нее остались дочь и муж, он также военный.

Жестокое убийство произошло в городе Староконстантинов Хмельницкой области. 41-летняя женщина, у которой унесла жизнь, ее сосед, ранее служила в зоне АТО боевой медсестрой.

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Медсестру убили за несколько дней до совершеннолетия ее дочери

Женщина была дома одна, когда в дверь позвонил старый знакомый. Местные жители сообщают, что он сосед Наталии. Убийцы 48 лет, сам он родом из Староконстантинова, ранее был судим.

Подозреваемый на суде не объяснил, зачем он пришел, а следствие еще не установило время, когда это произошло. Указано, что примерно с 21:30 до 23:30 во вторник, 21 марта.

Между ним и Натальей возник словесный конфликт. После этого "гость" вышел на кухню и вернулся с ножом, воткнул его в горло женщине и "не вынимая нож, сделал поперечный разрез". Наталья скончалась на месте.

Этот нож и свои очки мужчина оставил в квартире несчастной. А вот дверь аккуратно за собой запер на ключ и ушел. Ключи выбросили неподалеку от дома, следователи их потом нашли.

Бездыханное тело Натальи на следующий день обнаружила ее мама, которая и вызвала полицию. У погибшей осталась дочь Настя, которой спустя 9 дней исполнилось 18 лет.

Наталья много времени уделяла единственной дочери. Они вместе ездили на отдых, проводили свободное время и гуляли на природе. Теперь она осталась одна. Знакомые говорят, что теперь бабушка и дедушка заботятся о ней и не оставляют без внимания. Ее отчим, второй муж Натальи, военный.

Знавшие Ирину говорят, что она никому и никогда не причинила зла. Она около 7 лет служила в зоне АТО, была боевым медиком, а затем вернулась домой и работала в воинской части.

Убийца сам признал свою вину

Полиция задержала убийцу на следующий день после преступления. Он признал свою вину и сейчас находится под арестом.

Против него возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.