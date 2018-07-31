Наталья Могилевская похвасталась спортивной фигурой: фото

Украинская певица Наталья Могилевская показала результат упорных тренировок в спортзале.

Так, 42-летняя Могилевская выложила снимок в Instagram, на котором позирует в спортивной форме, которая подчеркнула ее великолепную фигуру.

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"Доброе утро! И я снова в Киеве. Прокачиваю силу воли!" – написала артистка.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 31 Лип 2018 р. о 12:33 PDT

Наталья только вернулась с отдыха, и даже там она не пропускала тренировки.