Наталья Могилевская показала стройные ноги в соблазнительных видео

Украинская артистка Наталья Могилевская уже около года хвастается результатами спортивных тренировок и здорового образа жизни. На этот раз исполнительница в очередной раз показала свое стройное тело.

Соответствующее притягательное видео появилось на Instagram-странице исполнительницы.

"Новый сезон – новое вдохновение", – прокомментировала видеоролик Наталья. Для фотосессии в объективе украинского фотографа Александра Порубаймих Могилевская надела нежное мини-платье из атласа и босоножки.

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Украинская певица, которая в прошлом году похудела на 25 килограммов, получила множество одобрительных отзывов и предпочтений в сети.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 11 Чер 2018 р. о 3:14 PDT

Звезда также опубликовала фото, на котором в атласном халате обнимает фотографа Александра. Певица подарила ему свою книгу "Худеем вместе" и отметила, что "снимает что-то новенькое".

Стоит добавить, что певица существенно изменила имидж, покрасив свои волосы из светло-русого в каштановый цвет. Новый образ, по мнению поклонников, очень подходит Могилевской.

Допис, поширений Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya) 9 Чер 2018 р. о 9:36 PDT