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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

Наталья Могилевская засветила стройные ноги в сверкающем платье: фото

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Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / Фото из свободных источников

Певица Наталья Могилевская продолжает поражать своей стройной фигурой. Звезда показала фото, на котором она позирует в сверкающем платье с оголенными ногами.

В 43 года Наталья Могилевская может похвастаться идеальными формами. И это результаты кропотливой работы. Артистка ранее отмечала, что следит за своим рационом и активно занимается спортом.

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Кроме этого, Наталья Могилевская вернулась на сцену после творческой паузы, чем немало порадовала своих поклонников. В одном из сообщений звезда призналась, что хотела бы выполнять свою работу без лишней суеты, но этого добиться непросто.

"Нет ничего прекраснее солнечного утра, когда для счастья ничего особенного не нужно. Прохладный душ, йога на смешном цветном коврике – жизнь проста. Я все время мечтаю научиться просто и спокойно выполнять свою работу артиста. Не суетиться, не гнаться, не нервничать, не требовать, не напрягать. Каждый раз в начале сезона я обещаю себе это, и каждый раз понимаю, что попала под влияние правил этой игры", – рассказала о своем насыщенном графике Наталья Могилевская.

И стоит отметить, что певица с легкостью преодолевает все трудности. Уже в Одессе звезда радостно улыбалась перед камерой, обнажив стройную ногу в сверкающем платье. Выглядела Наталья Могилевская по-настоящему счастливой, наслаждаясь трудовыми буднями в солнечном городе.

Хорошее настроение перед концертом, – лаконично написала она.

 

Это не единственное фото, на котором певица похвасталась стройным телом. В блоге Натальи Могилевской есть несколько пикантных снимков, которые она недавно опубликовала.

 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Наталия Могилевская
Источник: 24 канал
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