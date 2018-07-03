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Телеканал новостей 24 Новости Путешествия

National Geographic назвал победителей тревел-конкурса: удивительные фото

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Фото: Рейко Такахаши, первое место в категории "Природа", Гран-при конкурса
Фото: Рейко Такахаши, первое место в категории "Природа", Гран-при конкурса / travel.nationalgeographic.com

Именитое издание National Geographic подвело итоги и определило победителей ежегодного фотоконкурса Travel Photographer of the Year 2018. Гран-при получила японский фотограф Рейко Такахаши, которой удалось сфотографировать горбатого кита.

Жюри конкурса  Travel Photographer of the Year, организованного при поддержке журнала National Geographic, поздравило победительницу конкурса Рейко Такахаши, которая сделала уникальный снимок горбатого кита неподалеку от японского острова Кумеджима. Он стал лучшим из более 13 тысяч заявок фотографов и получил Гран-при конкурса.

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Это фото также одержало победу в категории "Природа". Кроме звания "Фотограф года", Такахаши получит премию в размере 10 тысяч долларов.


Фото: Рейко Такахаши, первое мемто в категории "Природа", Гран-при конкурса

В категории "Люди" лучшим снимком признали работу швейцарского фотографа Алессандра Мениконзи, который сделал проницательный портрет девушки из Монголии.


Фото: Алессандра Мениконзи, первое место в категории "Люди"

В последней категории "Города" победу одержал японец Хиро Курашин. Его черно-белый снимок, сделанный из окна автобуса в Нагасаки, больше всего понравился жюри тревел-фотоконкурса.


Фото: Хиро Курашин, первое место в категории "Города"

Тройка победителей в категориях "Природа", "Люди" и "Города" получит денежное вознаграждение в размере от 500 до 2500 долларов. Больше фотографий с тревел-конкурса можно увидеть на сайте National Geographic.

Теги: LifeStyle Новости культуры мир животных Путешествия
Источник: 24 Канал
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