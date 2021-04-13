Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний Альянс ніколи не визнає незаконну окупацію Криму. За його словами, підтримка НАТО українському суверенітету та територіальній цілісності – непохитна.

Генеральний секретар Альянсу закликав Росію негайно вивести свої війська з території нашої держави. Про це він повідомив під час спільного з главою МЗС Дмитром Кулебою брифінгу 13 квітня.

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Ми ніколи не визнаємо російську незаконну анексію Криму. Ми продовжуємо закликати Росію припинити підтримку бойовиків на Сході України і вивести свої війська з української території. НАТО стоїть поруч з Україною, союзники продовжують надавати практичну допомогу для того, щоб Україна могла дійсно дбати про свою безпеку,

– сказав Єнс Столтенберг.

Генсек зазначив, що вони стурбовані нарощуванням російських сил біля українських кордонів. І наголосив, що країна-агресор повинна припинити стягувати свої війська, припинити провокації та негайно зменшити напругу.

Він також додав, що НАТО підтримує євроатлантичні прагнення України та рішення, ухвалені на Бухарестському саміті, але підкреслив, що наблизитися до Альянсу нам допоможуть реформи.

Зверніть увагу! Держсекретар США Ентоні Блінкен та генсек НАТО Єнс Столтенберг провели офіційну розмову. Під час неї вони зачепили тему російського загострення на тимчасово окупованому Донбасі.

Окупація Криму Росією: коротко