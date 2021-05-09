У Північноатлантичному Альянсі повідомлять про можливий формат і порядок денний свого майбутнього саміту, коли для цього прийде час. Захід запланований на 14 червня у Брюсселі.

Відомо лише про те, що в основі порядку денного буде ініціатива "НАТО-2030". Про це у коментарі "Інтерфакс-Україна" повідомив офіційний представник Альянсу.

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Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня будуть оголошені ближче до дати. Як сказав генеральний секретар, у лідерів НАТО буде змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якого буде ініціатива "НАТО-2030",

– сказав співрозмовник агентства.

Надання ПДЧ Україні

Він також відповів на запитання, чи обговорюватимуть на саміті надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО.

"Щодо членства НАТО проводить політику відкритих дверей, і союзники по НАТО підтримують свої рішення, ухвалені на саміті в Бухаресті у 2008 році (надати членство Україні та Грузії, коли для цього прийде час – 24 канал)", – сказав представник Альянсу.

Водночас у НАТО очікують, що Україна продовжить роботу, а саме:

приділятиме увагу реформам;

консолідуватиме свої демократичні інститути;

зміцнюватиме верховенство права;

розвиватиме свій оборонний потенціал відповідно до стандартів Альянсу.

Співрозмовник запевнив, що НАТО продовжить підтримувати нашу державу, "допомагаючи зміцнювати потенціал Збройних сил України, а також проводячи ширші реформи, які допомагають країні просуватися вперед в її євроатлантичних прагненнях".

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