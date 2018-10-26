НАТО будет следить за реакцией России: Эксперты о крупнейших военных маневрах в истории альянса

25 октября НАТО начало в Норвегии свои крупнейшие со времен холодной войны учения Trident Juncture. В них принимают участие около 50 тысяч военнослужащих и вспомогательного персонала из 31 страны Альянса, 250 самолетов, 65 военных кораблей и до 10 тысяч военных машин. В этом регионе впервые с 1987 года будет работать американская авиационная ударная группа и, что важно, авианосец "Гарри Трумэн".

Об этом в статье для The Washington Post пишет старший научный сотрудник Школы международных и общественных исследований имени Стивена Грина во Флоридском международном университете Ральф Клем.

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Усиление роли Норвегии в НАТО

Автор публикации рассказывает, что первые Trident Juncture прошли в Испании и Португалии в 2015-м, но в этом году геополитический фокус резко сместился. Военные учения переместились в скандинавский регион, в частности, в Норвегию и в регион Северной Атлантики и Баренцева моря.

Место проведения маневров призвано показать, что НАТО может и будет защищать свой северный фланг, напротив которого Москва сосредоточила свои силы на северо-западе России,

– замечает Клем.

Хотя Норвегия входит в НАТО, долгое время страна выступала против размещения на ее территории иностранных войск. Но с 2017 года в Норвегии дислоцируется американская морская пехота, кроме того, страна закупила последнее поколение истребителей F-35.

"Проведение этих учений сигнализирует о серьезных намерениях Норвегии по усилению ее роли в НАТО. В результате эта страна значительно меняет соотношение сил в регионе, стратегически важном как для Альянса, так и для России", – объясняет ученый.

Предупреждение для России

По мнению заместителя директора аналитического фонда German Marshall Fund of the United States Дерека Холета, любая армия должна проводить учения.

Подобные маневры помогают, в частности, выявлять слабые места в планировании или логистике. Кроме того, НАТО будет внимательно следить за реакцией России,

– рассказал эксперт в интервью Sueddeutsche Zeitung.

По словам Холета, всех членов Альянса беспокоит поведение России, и чем ближе ее войска продвигаются к границам стран-членов НАТО, тем больше нарастает беспокойство. США, как и Европа, были шокированы вторжением россиян в Украине и незаконной аннексией Крыма в 2014 году. С тех пор на Западе начали по-иному просчитывать риски. Кроме того, НАТО усилило потенциал запугивания на своих восточных границах. Лидерам Североатлантического альянса известно, что россияне целенаправленно распространяют фейкову информацию, сеют раздор между союзниками или могут попытаться воспользоваться внутриполитическим кризисом как поводом для ввода войск.

Поэтому, продолжает аналитик, одной из функций нынешних учений является "сигнал в адрес Москвы и других стран о том, что НАТО может защитить себя и отреагирует на нападение на одного из членов Альянса".

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К слову, украинские военные также примут участие в масштабных стратегически военных учениях Trident Juncture 2018.

Что такое НАТО?Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

В чем опасность действий России в Арктике?Президент России Владимир Путин наращивает мощное войско вдоль арктического побережья. Весной 2017 года Министерство обороны России сообщало, что достраивает в Арктике военные городки, а также восстанавливает сеть полярных аэродромов. Москва также заявила о намерении развернуть в Арктике две новые зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф". В 2016 году завершилось строительство большой военной базы "Арктический трилистник" на Земле Франца-Иосифа. Арктика охватывает центральную часть Северного Ледовитого океана, его региональные моря, такие как Баренцево, Карское и Чукотское, а также территории Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и США.