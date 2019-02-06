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      НАТО має поставити Путіна на місце, – Washington Examiner

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      НАТО повинен діяти рішуче
      НАТО повинен діяти рішуче / АР

      Президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і президент Франції Еммануель Макрон повинні зробити спільну заяву про ймовірний ядерний удар у відповідь.

      Президенту Трампу варто якнайшвидше заявити: будь-яке використання Росією ядерної зброї проти тої чи іншої держави-члена НАТО призведе принаймні до відповідного ядерного удару з боку США, – жорстко написав у своїй авторській колонці на сайті Washington Examiner відомий політичний оглядач Том Роган.

      Назва статті розлога "Генеральний секретар НАТО помиляється: США повинні робити більше для протидії російській тактичній ядерній зброї". Але заклики журналіста дуже конкретні.

      Читайте про протистояння Росії і США:
      Російські агенти всюди, а США здивовані, – Rzeczpospolita

      "Така заява Трампа необхідна з двох причин, – пише Роган. – По-перше, Росія розробляє та розгортає ядерну зброю малої потужності, яку вона може використовувати в ході конфлікту з озброєними силами НАТО. Росіяни сподіваються, що ця зброя дозволить їм досягнути тактичного ефекту – тобто знищити сили НАТО, не викликавши з боку альянсу ядерної помсти. По-друге, ні США, ні НАТО на даний момент не мають чітко сформованої відповіді на таку стратегію Росії. Свою стурбованість з цього приводу вже висловив сенатор Джон Корнін, виступаючи перед вищим керівництвом розвідки країни. Відповідаючи Корніну, присутні там начальники розвідки зазначили, що відповідальність за "роз'яснення політики стримування нової загрози від Росії" несуть політики".

      Автор переконаний:

      Відсутність чіткої позиції – небезпечний пробіл у безпеці НАТО. А президент Росії Володимир Путін вже встиг показати себе майстром у використанні стратегічних лазівок. Наприклад, зверніть увагу на порушення російським президентом Договору про ядерні сили середної дальності. Тому США повинні стати ініціаторами у заповненні такого безпекового пробілу, оскільки НАТО, вірогідно, цього робити не налаштована.

      Йенс Столтенберг
      Генсек НАТО Єнс Столтенберг поки не готовий вказати Росії на місце / Фото ЕРА

      Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі Washington Examiner недвозначно попередив про ризик, який несуть дії Путіна. За його словами, деякі кроки Росії "збільшують вірогідність використання ядерної зброї в конфлікті". Столтенберг пояснив, що "концепція зброї малої потужності полягає в тому, щоб спробувати відокремити європейську безпеку від безпеки США та підтримати ідею так званої "обмеженої ядерної війни". І це надзвичайно небезпечно.

      Голова НАТО додав, що висока мобільність даних систем ускладнює їх викриття. Цей фактор важливий, оскільки відповідає моделі російських інвестицій в комплекси озброєння, які значно полегшують РФ задачу вторгнення в країни НАТО. І оскільки в Росії не так багато грошей, треба звертати увагу на будь-які воєнні платформи, в які вона має наміри інвестувати.

      Аналіз Столтенберга переконливий, – відзначає Роган. – А от відповідні заходи, які він пропонує, не дуже. Коли я запитав, чи підтримає він заяву ядерних держав НАТО (США, Великобританії та Франції) про те, що розгортання російської зброї не змінить нинішній принцип стратегічного ядерного стримування НАТО (будь-який ядерний напад Росії призведе до ядерної відповіді США) – Столтенберг відповів "ні". Замість цього генсекретар припустив, що Москва визнає дієздатність чинного ядерного стримування НАТО, і тому "немає термінової необхідності в новій заяві і немає жодних сумнівів у тому, що ядерне стримування НАТО є чинним.

      Політичний оглядач прямо заявляє: "Як і керівники розвідки США, я вважаю, що Столтенберг не правий. Насправді генсек НАТО визнає цю небезпеку, коли говорить, що головний задум російської стратегії полягає в тому, щоб запропонувати воєнний потенціал, що не передбачає повноцінну ядерну ескалацію. Переконаність росіян в тому, що вони можуть реалізувати тактичні ядерні удари, що залишаться без відповіді – оце дійсно важливо".

      В той же час, відзначає Роган, "є нескладний спосіб протистояти російській загрозі".

      Президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і президент Франції Еммануель Макрон повинні зробити спільну заяву про те, що будь-який ядерний напад на будь-якого члена НАТО силами чи посередниками РФ призведе до відповідної чи навіть більш серйозної ядерної відплати. Враховуючи, що НАТО зберігає ядерну стратегічну перевагу над Росією, така заява поставить Путіна на місце.

      Читайте також: Трамп робить те, що не вдалося Сталіну, – Le Figaro

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Новости США Владимир Путин Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
      Источник: 24 Канал
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