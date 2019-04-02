НАТО планирует усилить военное присутствие в Черном море из-за агрессии РФ

НАТО планирует нарастить свое военное присутствие в Черном море из-за открытой агрессии, которую Россия проявляет в регионе. В частности, в Альянсе могут принять решение об ужесточении учений украинской и грузинской береговой охраны и военно-морских сил.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что такое решение может быть принято уже 3-4 апреля на встрече министров иностранных дел стран Альянса.

Читайте также: При каких условиях НАТО будет поддерживать Украину: ответ генсека

"НАТО обеспокоено агрессивным поведением России, в том числе ее продолжающимися действиями против Украины, а также захватом украинских моряков и кораблей возле Азовского моря. НАТО наращивает свое присутствие в Черном море. И мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами в регионе", – подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что корабли НАТО будут и в дальнейшем заходить в порты Черного моря.

Что известно о вхождении кораблей НАТО в Черное море?

В морской порт Одессы уже прибыли два фрегата НАТО. Первым в порту Одессы появилось канадское судно "Торонто", а позже испанский фрегат "Санта-Мария". Командиры этих судов должны провести в Одессе встречи с командованием ВМС ВСУ и представителями местной власти. Кроме того, представители НАТО проведут совместные учения с военными ВМС.



В 2019 году почти ежемесячно постоянные группировки кораблей Нато будут заходить в украинские порты. Также особое внимание партнеров будет направлена на помощь военным и воздушным силам Украины.