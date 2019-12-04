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      НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае агрессии России, – Столтенберг предупредил Кремль

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      Йенс Столтенберг / EPA

      НАТО окажет военную помощь Польше и странам Балтии, если на них нападет Российская Федерация. Альянс не хочет допустить украинского сценария в этих странах.

      Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

      К теме: Турция блокирует оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии: детали

      По словам Столтенберга, НАТО подает Москве "сильный сигнал", дислоцировав в Польше и странах Балтии своих военнослужащих. 

      Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение, на него ответит весь Альянс,
      – подчеркнул он.

      Столтенберг добавил, что в НАТО не рассматривают Россию как врага, но не хотят повторения украинского сценария в любой другой стране.

      Что известно о плане НАТО по защите Польши и стран Балтии

      3-4 декабря в Лондоне проходит очередной саммит НАТО. Сейчас руководство Альянса работает над тем, чтобы 29 государств-членов согласовали военный план защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России.

      В то же время, Турция блокирует оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии. О своих требованиях Турция сообщала и раньше, но накануне саммита ситуация обострилась.

      Посол Турции в НАТО получил от Анкары указание не подписывать план обороны и занимать жесткую позицию в частном и официальном общении. Требование остается неизменным – убедить Альянс официально признать курдские формирования на севере Сирии террористами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Эстония Латвия Литва Новости Польши Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
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