НАТО поможет Польше и странам Балтии в случае агрессии России, – Столтенберг предупредил Кремль
НАТО окажет военную помощь Польше и странам Балтии, если на них нападет Российская Федерация. Альянс не хочет допустить украинского сценария в этих странах.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.
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По словам Столтенберга, НАТО подает Москве "сильный сигнал", дислоцировав в Польше и странах Балтии своих военнослужащих.
Если на Польшу и страны Балтии будет совершено нападение, на него ответит весь Альянс,
– подчеркнул он.
Столтенберг добавил, что в НАТО не рассматривают Россию как врага, но не хотят повторения украинского сценария в любой другой стране.
Что известно о плане НАТО по защите Польши и стран Балтии
3-4 декабря в Лондоне проходит очередной саммит НАТО. Сейчас руководство Альянса работает над тем, чтобы 29 государств-членов согласовали военный план защиты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в случае нападения России.
В то же время, Турция блокирует оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии. О своих требованиях Турция сообщала и раньше, но накануне саммита ситуация обострилась.
Посол Турции в НАТО получил от Анкары указание не подписывать план обороны и занимать жесткую позицию в частном и официальном общении. Требование остается неизменным – убедить Альянс официально признать курдские формирования на севере Сирии террористами.