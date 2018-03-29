НАТО повысит боеготовность для борьбы с российской угрозой, – The Wall Street Journal

Североатлантический альянс собирается подготовить больше войск на случай конфликта между Европой и Россией. С инициативой повышения боеготовности союзников НАТО выступили США, которые хотят, чтобы в потенциальную точку эскалации в течение 30 дней могли прибыть не менее 30 тысяч военнослужащих, а также дополнительные самолеты и корабли.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

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Предложение Америки предусматривает, что у альянса будет 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий и 30 военно-морских кораблей, готовых к развертыванию, что в сумме составляет примерно 360 истребителей с 30 тысячами военнослужащих. Пока, как говорится, предложение США одобряют и надеются достичь соглашения по этому вопросу до саммита лидеров НАТО, который состоится в июле.

"Во время холодной войны планы США предусматривали переброску в Европу десяти американских дивизий – это 200 тысяч военнослужащих – за 10 дней. В новом предложении акцент ставится на способности к мобилизации европейских союзников и менее амбициозный срок в 30 дней", – отмечает издание.

В 2017 году в Польше и странах Балтии возле российской границы были размещены 4,6 тыс. военнослужащих НАТО. Альянс также имеет 5 тыс. солдат в составе передовых сил, которые должны прийти им на помощь в течение 10 дней. По мнению бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу, "этим войскам нужна поддержка со стороны 30 готовых к бою батальонов".

Подкрепление – по-прежнему неотделимый элемент. И очевидно, что способность НАТО перебрасывать подкрепления пока гораздо слабее, чем нужно,

– считает эксперт.

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