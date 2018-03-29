16:39
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -2°C
  • пятница
    4°C -1°C
  • суббота
    10°C 4°C
  • воскресенье
    13°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

НАТО повысит боеготовность для борьбы с российской угрозой, – The Wall Street Journal

77 Читати новину українською
НАТО мобилизует больше войск для противостояния российской угрозе в Европе
НАТО мобилизует больше войск для противостояния российской угрозе в Европе / vanglaplaneet.ee

Североатлантический альянс собирается подготовить больше войск на случай конфликта между Европой и Россией. С инициативой повышения боеготовности союзников НАТО выступили США, которые хотят, чтобы в потенциальную точку эскалации в течение 30 дней могли прибыть не менее 30 тысяч военнослужащих, а также дополнительные самолеты и корабли.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Читайте также: Кремлю получилось удивить нас, – командующий НАТО

Предложение Америки предусматривает, что у альянса будет 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий и 30 военно-морских кораблей, готовых к развертыванию, что в сумме составляет примерно 360 истребителей с 30 тысячами военнослужащих. Пока, как говорится, предложение США одобряют и надеются достичь соглашения по этому вопросу до саммита лидеров НАТО, который состоится в июле.

"Во время холодной войны планы США предусматривали переброску в Европу десяти американских дивизий – это 200 тысяч военнослужащих – за 10 дней. В новом предложении акцент ставится на способности к мобилизации европейских союзников и менее амбициозный срок в 30 дней", – отмечает издание.

В 2017 году в Польше и странах Балтии возле российской границы были размещены 4,6 тыс. военнослужащих НАТО. Альянс также имеет 5 тыс. солдат в составе передовых сил, которые должны прийти им на помощь в течение 10 дней. По мнению бывшего заместителя генсека НАТО Александра Вершбоу, "этим войскам нужна поддержка со стороны 30 готовых к бою батальонов".

Подкрепление – по-прежнему неотделимый элемент. И очевидно, что способность НАТО перебрасывать подкрепления пока гораздо слабее, чем нужно,
– считает эксперт.

Читайте также: В Европе переоборудуют дороги для переброски войск и танков

Теги: Новости России Новости политики Новости США НАТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук