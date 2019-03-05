НАТО расширит военное присутствие США в Черном море несмотря на желание России

Россия выступает против кораблей США. Однако, в НАТО заявили о расширении военного присутствия США в Черном море.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что Россия выступает против кораблей США, но расширению военного присутствия быть, сообщает USnews.

Читайте также: Угрозу со стороны России в Черном море испытывают пять стран Европы, – Минобороны

По словам Скапарротти, НАТО считает, что необходимость такого расширения точно есть.

Мы расширили (масштабы своего присутствия в Черном море, – ред. 24 канал), как и наши союзники. В НАТО прямо сейчас есть флот в Черном море,

– добавил Скапарротти.

К слову, плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, 19 февраля, вошли в акваторию Черного моря. Кроме того, американский эсминец USS Donald Cook находился в порту Одессы от 25 до 27 февраля. Судно уже успело принять участие в учениях военно-морских сил Турции, и похожие проведет с кораблями ВМС Украины.

Как РФ проявляет агрессию в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.