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      НАТО расширит военное присутствие США в Черном море несмотря на желание России

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      НАТО расширит военное присутствие США в Черном море несмотря на желание России
      НАТО расширит военное присутствие США в Черном море несмотря на желание России / Фото из открытых источников

      Россия выступает против кораблей США. Однако, в НАТО заявили о расширении военного присутствия США в Черном море.

      Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что Россия выступает против кораблей США, но расширению военного присутствия быть, сообщает USnews.

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      По словам Скапарротти, НАТО считает, что необходимость такого расширения точно есть.

      Мы расширили (масштабы своего присутствия в Черном море, – ред. 24 канал), как и наши союзники. В НАТО прямо сейчас есть флот в Черном море,
      – добавил Скапарротти.

      К слову, плавбаза военно-морских сил Германии Werra и минный тральщик ВМС Турции Akcakoca, входящие в состав Второй постоянной противоминной группы НАТО, 19 февраля, вошли в акваторию Черного моря. Кроме того, американский эсминец USS Donald Cook находился в порту Одессы от 25 до 27 февраля. Судно уже успело принять участие в учениях военно-морских сил Турции, и похожие проведет с кораблями ВМС Украины.

      Как РФ проявляет агрессию в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Новости США НАТО
      Источник: 24 Канал
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