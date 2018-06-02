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НАТО создаст силы быстрого реагирования в Европе из-за угрозы вероятного нападения России

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НАТО хочет создать 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе из-за России
НАТО хочет создать 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе из-за России / Фото из открытых источников

Североатлантический Альянс планирует создать дополнительные 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны Российской Федерации.

Об этом пишет немецкое издание  Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатов НАТО.

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В частности, новые силы должны быть способны к реагированию в промежуток до 30 дней. Их оснастят несколькими сотнями боевых истребителей и кораблей.

Эти силы быстрого реагирования будут созданы в дополнение к уже имеющимся, в составе которых 20 тысяч военных.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе на встрече министров обороны стран НАТО, на саммите в июле лидеры стран НАТО примут соответствующую декларацию.

По данным источников, ведущую роль в их создании играет Германия, а сама инициатива поступила из Вашингтона.

Мы должны стать более быстрыми и быстро перемещать большое количество солдат и оборудование, чтобы усилить доверие и защитить нашу способность к обороне,
– подчеркнул дипломат НАТО.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что если НАТО будет постепенно продвигаться к границам России, то официальная Москва может нанести контрудар в ответ, "чтобы сбалансировать паритет, который нарушается каждый день". Такое беспокойство в Кремле, в частности, вызвала информация о создании военной базы США в Польше.

Теги: Новости политики Новости России Оружие НАТО
Источник: 24 Канал
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