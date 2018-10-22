Національна опера України: ексклюзивний відтінок осені

Репертуар листопаду у Національній опері України, безперечно, має ексклюзивний відтінок.

Відкриває місяць вечір, присвячений пам'яті Ріхарда Вагнера – "Гала-Вагнер". Програма подарує чудову можливість почути фрагменти з кращих опер композитора. Запаморочливо-віртуозна й витончена опера "Попелюшка" Россіні – це дуже красива казка, котру можна побачити у Національній опері лише раз на сезон. Одна з наймасштабніших опер "Дон Карлос" після того, як буде показана в столиці, вирушить до Львова, де проходитиме XVII Міжнародний оперний фестиваль ім. С.Крушельницької. Так само вирушає у гастрольне турне і балетна трупа, яка, подарувавши київським шанувальникам чудову постановку "Лебедине озеро", майже через кілька днів презентує її у Японії. І вже за традицією, балет "Снігова Королева" з Анастасією Шевченко у головній партії, нагадає, що зима – не за горами.

Читайте також: Скандал у метро: пасажири сприйняли малюнок на станції за вандалізм

1 листопада – "Гала-Вагнер" до річниці із дня народження Ріхарда Вагнера

Проект "Гала-Вагнер" побачив світ п’ять років тому, до 200-річчя найвидатнішого німецького композитора Ріхарда Вагнера (1813-1883). Геніальний музикант, реформатор опери, диригент, драматург, він залишив глибокий відбиток в історії європейської музики. Опери Вагнера з тих чи інших обставин не прижилися на сцені Національної опери, тож поціновувачі творчості композитора мають чудову нагоду почути фрагменти з самих відомих творів автора. У програмі прозвучать: увертюра до опери та арія Голландця з опери "Летючий Голландець"; хор, антракт до 3-ї дії та сон Ельзи з опери "Лоенгрін", романс Вольфрама та хор Пілігримів з опери "Тангейзер", а також – 3-тя дія опери "Валькірія" (Політ Валькірій).

У програмі беруть участь: Тарас Штонда, Ігор Євдокименко, Лілія Гревцова, Тетяна Анісімова, Тетяна Ганіна, Ольга Фомічова, Ольга Матушенко, Наталія Ніколаїшин, Тамара Калінкіна, Тетяна Піменова, Ірина Петрова, Тетяна Хараузова, а також хор та симфонічний оркестр Національної опери України. Постановний склад: диригент – Микола Дядюра, хормейстер – Богдан Пліш, художник оформлення концерту – Марія Левитська.

7 листопада – опера "Дон Карлос" (Верді)



Опера "Дон Карлос"

Більшість дослідників і критиків творчості Джузеппе Верді сходяться в тому, що "Дон Карлос" – сама грандіозна робота композитора. Прем'єра відбулася у Паризькій Гранд-Опера у 1867-му році. 15-ма роками пізніше Верді скоротив і переробив оперу, опустивши першу дію. Він більш наблизив її до шиллерівської п'єсі "Дон Карлос, інфант Іспанський", і в цій версії вона знайшла великий успіх у багатьох театрах. Постановка "Дон Карлос" завжди видовищна, тому що сама музика – яскрава і насичена історичними образами.

В репертуарі Національної опери ця постановка, починаючи з 2012 року, зайняла особливе місце, бо вважається однією з наймасштабніших за останній час. До недавна цю постановку глядачі мали можливість побачити лише в столиці, але незабаром "Дон Карлос" вирушить у дорогу, до Львівської опери, де з 13 листопада проходитиме XVII Міжнародний оперний фестиваль ім. С.Крушельницької.

Партія Єлизавети Валуа в опері "Дон Карлос" входила до репертуару Соломії Крушельницької, – розповів режисер-постановник опери Анатолій Солов’яненко. – Цієї опери немає в репертуарі Львівського театру і не знаю, коли спектакль йшов на львівській сцені в останній раз. Тому, впевнений, він стане подією для львів'ян та гостей фестивалю. У виставі партію Короля Філіппа II виконуватиме народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Сергій Магера. Його творчий шлях починався саме у Львівській опері, солістом якої він був протягом кількох років.

Що стосується оформлення, то гості фестивалю побачать практично всі декорації, що й в Києві. Деякі елементи зараз виготовляються спеціально для цієї поїздки але, в меншому розмірі.

Постановний склад: режисер-постановник – Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, хормейстер-постановник – Богдан Пліш, художник-постановник – Марія Левитська.

Головні партії виконують: Вікторія Ченська (Єлизавета Валуа), Сергій Пащук (Дон Карлос), Геннадій Ващенко (Родріго, маркіз ді Поза), Анжеліна Швачка (принцеса Еболі), Сергій Магера (Філіпп II, іспанський король), Володимир Тишков (Великий інквізитор).

14 листопада – опера "Попелюшка" до 150-річчя вшанування пам’яті Россіні (1792-1868)



Опера "Попелюшка"

Опера "Попелюшка", жанр якої сам композитор визначив як dramma giocoso (весела драма), сповнена блискучого гумору, радості життя, смішних, кумедних ситуацій, і одночасно це не просто буфонада, а весела історія, в якій розкриваються глибокі почуття героїв, їх поетичність і натхненність. Прем'єра опери, що відбулася 25 січня 1817 року в театрі "Валле", була зустрінута розбещеною римською публікою досить стримано, але з кожним наступним спектаклем, як і передбачав Россіні, успіх опери зростав.

Достаток чарівних мелодій – то пісенних, то віртуозних, яскраві вокальні ансамблі, різнохарактерні арії та каватини, темпераментна увертюра визначили успіх цієї опери не тільки в XIX столітті, але і в наш час. За останні кілька десятиліть "Попелюшка" міцно увійшла до репертуару провідних театрів світу і своєю популярністю перевершила навіть знаменитого "Севільського цирульника". З цієї причини актуальний і закономірний інтерес до "Попелюшки", опери, повної молодості, дотепності, оптимізму і життєлюбства.

Головні партії виконують: Тетяна Пімінова (Анджеліна, Попелюшка, пасербиця дона Маньїфіко), Богдан Тарас (Дон Маньїфіко, барон ді Монтеф’ясконе), Дмитро Іванченко (Дон Раміро, принц Салерно), Ігор Мокренко (Дандіні), Лілія Гревцова (Клорінда) та інші.

Постановний склад: диригент-постановник – Володимир Кожухар; режисер-постановник – Італо Нунціата; хормейстер-постановник – Богдан Пліш; художник-постановник – Марія Левитська; художники костюмів – Марія Левитська та Наталія Кучеря.

Читайте також: Вандали не змогли зірвати міжнародний симпозіум у Києві

16 листопада – балет "Снігова королева" (Чайковський, Лядов, Рубінштейн, Гріг, Массне)



Балет "Снігова королева"

Лібрето та музичну концепцію вистави створили художній керівник балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі та диригент Олексій Баклан. Балет "Снігова Королева" поставлено за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена, але музична складова дещо несподівана. Основа вистави – музика Петра Чайковського, а також твори Анатолія Лядова, Антона Рубінштейна, Едварда Гріга, Жюля Массне. Крім того, були використані фрагменти двох симфоній Чайковського – 6-ї та "Манфред".

"Ми створили оригінальну хореографію, котра спирається на класичні традиції, – розповіла балетмейстер-постановник Аніко Рехвіашвілі. – Такі умови диктувала музика. Я б назвала хореографічний малюнок дуже винахідливим, сучасним, з цікавими режисерськими ходами, що більш орієнтовані на дорослого, підготовленого глядача... Цей балет вже мали можливість оцінити й за кордоном – в Афінах, в концерт-холлі "Мегарон". 15 запланованих вистав пройшли з аншлагом, навіть довелося робити дві додаткові. Місцева преса дала високу оцінку нашим виконавцям, навіть назвала виставу "світовою прем’єрою". Щодо України, то тут "Снігова королева" доречна ближче до сезону, тому ми напередодні зимової пори вирішили побалувати наших глядачів цим балетом, який давно вже не показували".

Головні партії виконують: Анастасія Шевченко (Снігова королева), Наталя Лазебнікова (Герда), Ярослав Ткачук (Кай), Олена Філіп’єва (Ворона), Максим Мотков (Ворон), Катерина Діденко (Розбійниця), Віталій Нетруненко (Розбійник), Ганна Муромцева (Принцеса), Геннадій Петровський (Принц), Людмила Мельник (Господиня чарівного саду).

25 листопада – балет "Лебедине озеро" (Чайковський)



Балет "Лебедине озеро"

Навесні 1876 року Петро Чайковський завершив роботу над своїм першим балетом. Позаду залишилися муки творчості, сумніви, невпевненість. Радість і піднесення охопили композитора, який серцем і розумом відчув, що музика вдалася, вийшов справді переконливий і чарівний твір. 20 лютого 1877 року ввійшло в історію музичної культури – в цей день вперше було показано "Лебедине озеро".

Сценічна біографія "Лебединого озера" у Києві розпочалася у 1920-ті роки. Згодом театр ще неодноразово звертався до невмирущого шедевра балетної класики. У 1970 році кияни познайомилися з постановкою балетмейстера Роберта Клявіна, у 1980-му – з цікавою, позначеною багатьма знахідками інтерпретацією "Лебединого озера" народного артиста України Анатолія Шекери, який ще раз звернувся до цього балету у 1995 році.

У 1986 році під час гастролей київської трупи в Іспанії відбулася прем'єра "Лебединого озера" у постановці видатного українського хореографа Валерія Ковтуна. Вистава саме у цій постановці буде представлена цього разу (наразі у театрі "Лебедине озеро" існує у двох версіях – Анатолія Шекери та в постановці Валерія Ковтуна).

Зазвичай цим спектаклем ми презентуємо себе за кордоном. І буквально після показу цієї постановки в Києві, ми 28 листопада веземо його в Японію, – розповіла балетмейстер-постановник Аніко Рехвіашвілі. – Чому саме цей балет? Бо "Лебедине озеро" – це тест на професіоналізм, це самий знаковий спектакль на усіх континентах. Його люблять у всьому світі, напевно, ще за те, що це романтична історія, яка не залишає байдужими глядачів.

Головні партії виконують: Катерина Козаченко (Одетта-Оділія), Ян Ваня (Принц Зігфрід), Дмитро Чеботар (Ротбард, злий геній) та інші.

Постановний склад: диригент – Микола Дядюра, балетмейстер-постановник: Валерій Ковтун, художник-постановник – Марія Левитська.

Читайте також: У Києві відкриється унікальна виставка графіки