Національна опера України презентує глядачам новорічно-різдвяні подарунки

Новорічно-різдвяні свята тривають і до самих знакових Національна опера України у січні підготувала подарунки під ялинку.

Під Старий Новий рік на глядачів очікує балет-фантазія "Вечори на хуторі біля Диканьки", а на Водохреща можна буде поринути в балетну казку – "Снігова королева". Проект "Українські оперні зірки у світі" теж не залишився осторонь подарунків: солістка Національної опери України Людмила Монастирська та запрошена солістка Олена Бєлкіна співатимуть в опері "Норма". Але й під час свят театр не забуває про значущі дати своєї історії та країни: опера "Набукко" буде виконана на честь видатного хормейстера Льва Венедиктова, а "Реквієм" Моцарта вшанує пам’ять жертв Голокосту.

12 січня – опера "Норма" (Белліні)

Белліні написав оперу "Норма" за трагедією французького письменника Луї Олександра Соме. Вона виділяється на тлі багатьох творів цього жанру своєю надзвичайною красою та найвіртуознішими сопрановими аріями. Навіть сам Белліні вважав її шедевром і говорив, що якщо раптово трапиться якесь стихійне лихо, то єдиний твір, який просто необхідно буде врятувати – це "Норма".



Людмила Монастирська

Щодо до виконавців головних партій, то майже кожного разу в "Нормі" глядачі Національної опери мають можливість почути кращих запрошених солістів завдяки проекту "Українські оперні зірки у світі", який започаткував головний режисер театру Анатолій Солов’яненко. Багато наших співвітчизників реалізують свої таланти за кордоном і донедавна почути їх на столичній сцені не було можливості. Завдяки проекту Київ відвідують та беруть участь у постановках театру солісти з України, чиї голоси лунають на багатьох сценах світу. Цього разу "Норма" подарує зустріч одразу із двома – Людмилою Монастирською у ролі Норми та Оленою Бєлкіною у ролі Адальжізи. Олена в одному з інтерв’ю пригадала, як вперше, в лютому цього року, вони разом із Людмилою співали в "Нормі":

Я готувала цю партію іще на березень минулого року, але через напружений графік та хворобу не змогла виступити у Києві. А цього року за два тижні до київського спектаклю зателефонував Анатолій Солов’яненко і запропонував приїхати, сказавши, що партію Норми співатиме Людмила Монастирська, і це буде її дебют у цій ролі. Я ледве "вписувалася" у графік, але не могла пропустити надзвичайну нагоду співати разом з Монастирською. У Людмили можна багато чого навчитися. Це глобальна, масштабна особистість. Вона має надзвичайно сильну енергетику, харизму, яка підкорює одразу. І, звісно, багатство голосу, яке вартує усіх скарбів світу.

Творчий тандем склався одразу і почути його саме зараз дуже слушна нагода.



Олена Бєлкіна

Постановний склад: диригент-постановник – Микола Дядюра; режисер-постановник - Анатолій Солов’яненко; хормейстер-постановник – Лев Венедиктов; художник-постановник – Андрій Злобін; художник костюмів – Ганна Іпатьєва; балетмейстер-постановник – Аніко Рехвіашвілі.

13 січня – балет "Вечори на хуторі біля Диканьки" (Станкович)



"Вечори на хуторі біля Диканьки"

Балет на музику Євгена Станковича, що раніше мав назву "Ніч перед Різдвом", був поставлений у 1993 році Віктором Литвиновим. У 2015 році нове прочитання знайомого з дитинства сюжету торкнулося не тільки назви балету, але й абсолютно всіх аспектів – костюмів, декорацій, виконавців головних партій та музичної частини. Завдяки цьому постановка перетворилася у справжній балет-феєрію, коли на тлі неперевершено образної, хоча і досить складної музики Євгена Станковича, розгортається сюжет, багатий на романтичні та комічні сцени. У музичній канві виправдано і використання улюблених народних тем "Щедрика", "Радуйся, земле", та цитування більш сучасних популярних творів, але кожна з цих мелодій має свою драматургічну функцію, кожен образ має свій лейтмотив і характер. Це один з кращих балетів, в якому поєднані глибокі знання фольклору та класичного танцю, пошиті сотні стилізованих костюмів. Поряд із картинами сільської Різдвяної ночі з її співом та веселощами – фантастичні образи нечистої сили, небесних зірок... На глядачів чекає видовищна вистава, багата на народні звичаї та повна іронії.

У головних партіях: Тетяна Льозова (Оксана), Тетяна Андреєва (Солоха), Тетяна Голякова (Цариця), Микита Сухоруков (Вакула), Даніїл Сілкін (Чорт), Микита Соколов (Дяк), Владислав Іващенко (Голова), Ігор Буличов (Чуб) та інші.

Постановний склад: диригент-постановник – Аллін Власенко, балетмейстер-постановник – Віктор Литвинов, художник-постановник: Марія Левитська.

19 січня – балет "Снігова королева" (Чайковський, Лядов, Рубінштейн, Гріг, Массне) – о 12:00 (ранок) та о 19:00 (вечір)



"Снігова Королева"

Лібрето та музичну концепцію вистави створили художній керівник балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі та диригент Олексій Баклан. Балет "Снігова Королева" поставлено за мотивами однойменної казки Ганса Крістіана Андерсена, але музична складова дещо несподівана. Основа вистави – музика Петра Чайковського, а також твори Анатолія Лядова, Антона Рубінштейна, Едварда Гріга, Жюля Массне. Крім того, були використані фрагменти двох симфоній Чайковського – 6-ї та "Манфред".

Ми створили оригінальну хореографію, котра спирається на класичні традиції, – розповіла балетмейстер-постановник Аніко Рехвіашвілі. – Такі умови диктувала музика. Я б назвала хореографічний малюнок дуже винахідливим, сучасним, з цікавими режисерськими ходами, що більш орієнтовані на дорослого, підготовленого глядача... Цей балет вже мали можливість оцінити й за кордоном – в Афінах, в концерт-холлі "Мегарон". 15 запланованих вистав пройшли з аншлагом, навіть довелося робити дві додаткові. Місцева преса дала високу оцінку нашим виконавцям, навіть назвала виставу "світовою прем’єрою.

27 січня – Вечір пам'яті жертв Голокосту – "Реквієм" (Моцарт)

"Реквієм" - це драматична поема про людські страждання і незмінну віру в майбутнє, сповнена справжньої людяності, сумної лірики, трагічного пафосу. "Реквієм" Моцарта належить до золотого фонду академічної музики. Це одна з найбільш відомих у світі скорботних мес, яка є останнім творінням геніального композитора.

У житті кожного народу і кожної держави є не тільки святкові і світлі дні, але і трагічні події. На жаль, український народ не став винятком, тому керівництвом Національної опери України було прийнято рішення ввести цей твір до репертуару театру з метою гідного вшанування пам'яті жертв Голокосту, голодоморів, Героїв Небесної Сотні і загиблих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Робота над втіленням твору проходила під керівництвом Миколи Дядюри та Богдана Пліша та прозвучить у виконанні Тетяни Ганіної, Анжеліни Швачки, Дмитра Іванченка, Тараса Штонди, хору та симфонічного оркестру театру, – зазначив головний режисер театру Анатолій Солов’яненко.

30 січня – пам'яті видатного українського хормейстера Льва Венедиктова – опера "Набукко" (Верді)



Людмила Монастирська у ролі Абігайль

"Набукко", світова прем’єра якої відбулася 9 березня 1842 року, пройшла на сцені Ла Скала 57 разів при переповненому залі, що було нечувано. Опера зробила Верді не просто знаменитим, а першим композитором Італії.

Так трапилося, що вперше оперу "Набукко" на сцені Національної опери України було поставлене майже через півтора століття після її написання – прем’єра відбулася 15 травня 1993 року (диригент Володимир Кожухар, хормейстер Лев Венедиктов). І ця опера була окрасою репертуару майже півтора десятиліття. З "Набукко" київська трупа багато й успішно гастролювала за кордоном. Тоді закордонна преса писала, що хор, під керівництвом Венедиктова – найкращий в Європі.

Втім, через те, що виконавці головних партій пішли зі сцени, а саме "на них", власне, й робилася попередня постановка, опера, на жаль, дочасно припинила своє сценічне життя. Тож за нове прочитання драматичного сюжету й надзвичайно потужного музичного матеріалу взявся головний режисер театру Анатолій Солов’яненко разом з головним диригентом театру Миколою Дядюрою. Прем’єра відбулася у березні 2016 року і з того часу оперу, як і півтора століття тому, супроводжує успіх.

Як і в день прем’єри (у 2016 році) партію Абігайль виконає солістка Національної опери Людмила Монастирська, сопрано з дивовижним тембром, великим діапазоном і неперевершеною нюансировкою. З цією партією Людмила вже протягом декількох сезонів виступає на кращих оперних сценах світу.

У головних партіях: Олександр Мельничук (Набукко), Анжеліна Швачка (Фенена), Сергій Магера (Захарія, іудейський первосвященик), Дмитро Іванченко (Ісмаель) та інші.

Режисер-постановник – Анатолій Солов’яненко. Диригент-постановник – Микола Дядюра. Художник-постановник – Марія Левитська. Хормейстер-постановник – Богдан Пліш.

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