Научный прорыв: ученые нашли еще один способ убить рак

Американские генетики и биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что раковые клетки можно уничтожить с помощью стволовых клеток.

Об этом пишет портал EurekAlert!.

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Ученые обнаружили, что несколько типов тяжелых онкологических заболеваний сопровождает один симптом – нарушение работы фермента, который отвечает за противовирусную и противопатогенную активность клеток организма. Речь идет о нарушении работы РНК-зависимой аденозиндезаминазы.

Терапия организма стволовым клеткам перезагрузила процесс ферментации аденозиндезаминазы в организме. Следствием этого является заморозка и ремиссия таких сложных форм рака как лейкемия.

Ученые нашли еще один способ убить рак

Стволовые клетки могут помочь человеку даже на термальных стадиях (последних стадиях) рака. Ученые также отмечают, что в список готовых к уничтожению форм онкологии попали рак печени и рак молочной железы.

Генетики уверяют, что редактирование генома (совокупность генов) позволит научить стволовые клетки бороться с заболеваниями еще быстрее. В теории это позволит сократить курс лечения тяжких болезней до несколько недель.

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