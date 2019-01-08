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      Научный прорыв: ученые нашли еще один способ убить рак

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      Ученые нашли еще один способ убить рак
      Ученые нашли еще один способ убить рак / tpr.org

      Американские генетики и биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что раковые клетки можно уничтожить с помощью стволовых клеток.

      Об этом пишет портал EurekAlert!.

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      Ученые обнаружили, что несколько типов тяжелых онкологических заболеваний сопровождает один симптом – нарушение работы фермента, который отвечает за противовирусную и противопатогенную активность клеток организма. Речь идет о нарушении работы РНК-зависимой аденозиндезаминазы.

      Терапия организма стволовым клеткам перезагрузила процесс ферментации аденозиндезаминазы в организме. Следствием этого является заморозка и ремиссия таких сложных форм рака как лейкемия.

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      Ученые нашли еще один способ убить рак

      Стволовые клетки могут помочь человеку даже на термальных стадиях (последних стадиях) рака. Ученые также отмечают, что в список готовых к уничтожению форм онкологии попали рак печени и рак молочной железы.

      Генетики уверяют, что редактирование генома (совокупность генов) позволит научить стволовые клетки бороться с заболеваниями еще быстрее. В теории это позволит сократить курс лечения тяжких болезней до несколько недель.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье исследования Онкозаболевания
      Источник: 24 Канал
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