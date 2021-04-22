Наша країна сповзає в морок, – Навальний відреагував на затримання в Росії
Росіяни вийшли на протести, аби підтримати ув'язненого Олексія Навального. Сам опозиціонер вже відреагував на затримання.
Источник:інстаграм Навального
Навальний написав у своєму пості, що йому все складніше оцінювати, що насправді відбувається за межами його камери. Річ у тім, що канали для нього заблоковані.
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Про події у Росії 21 квітня йому розповів адвокат. Він зазначив, що з цього приводу відчуває "гордість та надію".
"Гордість за те, що я частиною цього великого і прекрасного. Один з вас, чесних людей, хто не мовчить, дивлячись на несправедливість і беззаконня. Хто не боїться, попри всю ту злобу і ненависть, що є зараз з Кремля", – написав Навальний.
Опозиціонер додав – "боятися зараз – це втрачати, продавати і витрачати своє власне майбутнє".
Навальний: Країна сповзає в морок
Навальний також написав, Росія з кожним роком стає все біднішою. На все, на його думку, ж одна причина: "маразматичні, відсталі, дурні (але злі і хитрі) діди з Кремля", які "щодня вимінюють гідне, багате життя громадян Росії на свої палаци і виноградники".
Наша країна сповзає в морок,
– зазначив він.
"Так, якийсь час буде важко і похмуро. Але ті, хто тягнуть Росію назад історично приречені. Нас все одно більше", – додав Навальний.
Чому росіяни виходять на протести
- Все на підтримку опозиціонера Олексія Навального, якого отруїли "Новачком". Згодом його затримали. Його стан поступово почав погіршуватись.
- Умовний термін Навального замінили на реальний – понад 3 роки.
- Наприкінці березня політик оголосив голодування, щоб до нього допустили приватного лікаря. Перед тим у нього боліла спина.
- 17 квітня лікарка опозиціонера повідомила, що політик у критичному стані і у нього навіть може зупинитися серце.
- Водночас там стверджують, що нібито стан опозиціонера "задовільний".
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