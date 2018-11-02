Навіщо Порошенко призначив губернатором Київщини людину, яка відправляла на Майдан "Беркут"

Президент Порошенко робить ставку на адміністративний ресурс на прийдешніх виборах президента. Черговий доказ цього – призначення одіозного керівника Київської області, який пару років тому відправляв "Беркут" розганяти Майдан.

Днями головою Київської області Порошенко призначив головою колишнього начальника Національної поліції в Києві Олександра Терещука.

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Здавалося би, якесь чергове кадрове рішення президента. Але насправді, якщо розібратися, тут як в дзеркалі відбиваються усі плани чинного глави держави з утримання влади.

Саме Київська область є ключовим регіоном для Порошенка. Тут мешкає сам президент, тут найдорожча в Україні земля, і тут збирається обратися до наступного парламенту його права рука Ігор Кононенко, для якого втрата мандату та разом із ним недоторканності може вилізти серйозними проблемами.



Ігор Кононенко

Нещодавно Кононенко допитувався НАБУ за справою щодо підкупу депутатів, яка розслідується на підставі смс-повідомлень депутата-втікача Олександра Онищенка. Очевидно, попередній губернатор Олександр Горган хоч і брав участь у просуванні Кононенка, але був недостатньо активним для того, щоб гарантувати цьому "сірому" потрапляння в парламент. Екс-керівник Київщини був ставлеником не Порошенка, а групи екс-регіоналів "Воля народу", яка отримала це крісло в результаті торгів, час від часу підголосовуючи потрібні Банковій рішення.

Але крім того, Порошенку потрібна Київська область як резерв голосів на виборах. Тут завжди були високими рейтинги Тимошенко. Відповідно, голоси, які згенерує собі Порошенко, понизять результат його конкурентів.

Порошенку треба терміново рятувати становище – за 5 місяців до виборів він ділить 3-4 місце з Анатолієм Гриценком, поступаючись Юлії Тимошенко та Володимиру Зеленському. Потрапляння в другий тур залишається ризиком для кандидата від влади.

Тому Київську область Банкова вирішила віддати в руки одіозному Терещуку, який знає свою справу. В часи Януковича спочатку очолював міліцію в одному з районів Києва, потім – Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, яке є головною кришею наркотрафіку, і зрештою в 2012 році, напередодні парламентських виборів, Янукович відправляє Терещука начальником управління внутрішніх справ у Волинській області.



Олександр Терещук

Саме тому Терещук тепер підпадає під люстрацію. Але його робота не обмежувалася цією територією: в часи Революції Гідності Терещук був вірним служкою екс-міністра внутрішніх справ Олександра Захарченка, він відправляв до столиці підрозділ "Беркут", розташований на Волині.

Йому закидають традиційний намір репресій – системну протидію учасникам Майдану на Волині, відкриття кримінальних проваджень проти них, взяття їх під домашній арешт, електронні браслети тощо. Під час акцій протесту Терещук цинічно сказав, що волинський "Беркут" поїхав до Києва… "у відрядження".

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Після Революції Гідності Порошенко мав якісь сентименти до Терещука – ставши президентом, він призначив його керувати київською міліцією, а коли почався галас активістів відносно люстрації Терещука, президент провів через парламент потрібний закон та скасував люстрацію одіозного генерала.

Зробив це влітку 2015 року, зазначивши, що люстрацію скасовано "з урахуванням необхідності забезпечення обороноздатності держави". Подання на це погодив також не менш одіозний Сергій Пашинський – голова безпекового комітету Ради.



Сергій Пашинський

І от тепер, відмитий від шлейфу роботи на Януковича, Порошенко призначив Терещука на Київську область зібрати у весь кулак адміністративний ресурс. Він буде допомагати Ігорю Кононенку, який очолює обласний осередок БПП разом з екс-генпрокурором Віталієм Яремою.

Крім того, під вибори Порошенко змінив і керівника СБУ в Київській області, поставивши сюди не менш одіозного Олега Валендюка, який також підпадав під люстрацію.

Окрім Київської області, передвиборчі чистки чекають ще інші регіони, де триває рекрутінг більш лояльного і водночас жорсткого керівника, здатного забезпечити Порошенку результат. Так, протягом останніх двох тижнів до Кабміну з Адміністрації Президента надійшли подання на звільнення губернаторів Луганської, Чернівецької та Черкаської областей.

Але попри наближення дня можливої втрати влади, Порошенко і його оточення до останнього дня не зупиняються у прагненні обсадити державні компанії своїми смотрящими. Через бажання безкінечного збагачення президентського оточення в енергетиці назріває новий конфлікт. Ідеться про боротьбу за компанію "Укренерго", яка управляє магістральними лініями електропередачі. Міністерство енергетики на чолі з Ігорем Насаликом прагне взяти підприємство під контроль, призначивши креатуру Кононенка Михайла Близнюка головою комісії з реорганізації "Укренерго".

А два тижні тому це комісія оголосила, що забирає управління "Укренерго" в руки того самого Близнюка, читай – Кононенка. При тому, що компанія має повноваженого керівника.

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В такий спосіб Банкова хоче не лише встигнути подоїти "Укренерго" перед виборами, але і зупинити процес перетворення компанії в підприємство, незалежне від примх правлячих кланів, з функціонуючою наглядовою радою, до якої входять іноземні фахівці.

Демарші групи Кононенка вже призвели до проблем у відносинах з Євросоюзом, який реформу "Укренерго" називає умовою для отримання Україною макрофінансової допомоги з боку ЄС на півмільярда доларів.

Усе це – призначеннями Терещука, атаками на "Укренерго" – клан Порошенка показує готовність за будь-яку ціну зберегти владу. І за будь-яку ціну залишатися на державних потоках. А значить такого президента треба усувати на найближчих виборах, інакше Україна як була, так і залишатиметься дойною коровою для кількох родин, а не сучасною європейською державною, що працює в інтересах усіх громадян.