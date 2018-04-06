Навіщо Стрєлкова хочуть повернути на Донбас, та що з цього вийде?

Цього тижня одразу два лідери так званої "російської весни" Ігор Гіркін та Олександр Бородай заговорили про повернення на Донбас.

Що криється за цими заявами, та чи насправді російські "добровольці" знову масово прибудуть до неконтрольованих територій Донецької та Луганської областей?

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Особи Бородая та Стрєлкова-Гіркіна добре відомі всім українцям десь з березня 2014-го. Ці терористи фактично були представниками російських спецслужб на Донбасі. Бородай був розумом спецоперації, а Гіркін – руками. Перший займався організацією протестів із захопленнями адмінбудівель, керував всіма "депутатами" "ДНР", а другий безпосередньо захоплював міста Донбасу разом зі спецпризначеннями та численними зеками-добровольцями. Ті ж самі функції вони виконували й у Криму, звідки їх потім закинули на Донбас.

Втекли з Донецької та Луганської областей що Бородай, що Гіркін, як тільки запахло закінченням проекту "Новоросія". Однак росіяни зуміли створити систему, яка працює до цього часу. Уся структура розпилу грошей від гуманітарки до боєприпасів, відкати кураторам з "податків" та віджимання бізнесу фактично була впроваджена Бородаєм та Гіркіним. Її, як і самі псевдореспубліки, зберегли за допомогою масштабного втручання російської армії в Іловайську, а після провалу наступальної операції сил АТО на тих територіях, які залишилися під контролем Москви, продовжили використовувати.

А самі ж терористи, які встигли не тільки отримати величезні гроші за свою роботу, але й добряче присісти на відсоток з пограбувань та інших злочинів, осіли у столиці РФ та зайнялись об’єднанням навколо себе бойовиків, які також втекли з Донбасу. Бородай створив "Союз добровольців Донбасу", завдяки діяльності якого має величезні гроші та вплив на найманців. Гіркін-Стрєлков продовжує працювати у громадському русі "Новоросія", де також слідкує за тим, щоб ватні розуми не охолонули від ненависті до українців, а ряджені козаки та інші люмпени одразу ж поїхали із ним або знову на Донбас, або до інших гарячих точок.

Втім, звісно, створення якихось "республік" за схемою "ДНР" наразі для Росії недоцільне аж ніде, а от у кулуарній боротьбі за владу та гроші на окупованих українських територіях команда Стрєлкова та Бородая може статися у нагоді.

По-перше, масову появу добровольців-найманців на Донбасі можна використати у пропаганді, щоб збільшити кількість гарматного м’яса на лінії фронту. У "республіках" із мобілізацією, як відомо, все так погано, що навіть школярів призивають. А якщо Бородай відправить головорізів до квазіутворень, а групи добровольців очолить Гіркін, ситуація на фронті може стати більш стабільною для окупантів, оскільки мова йде про кількох тисячах терористів.

Крім того, заяви Стрєлкова про те, що він збирається "йти у політику" "ДНР" цілком логічні з точки зору протистоянь між силовиками та політиками – ФСБ та Сурковим. Фігура Гіркіна може протистояти Захарченку на "виборах", хоча боротьба за владу, звісно, проходитиме зовсім не у виборчих дільницях. Всі питання вирішать, як у Луганську із Плотницьким.

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