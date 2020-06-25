В Укргидрометцентре предупреждают о дальнейшем поднятии 25 – 28 июня уровня воды в реках. Из-за дождей из берегов могут выйти Днестр, Тиса, Прут, Припять. Возможны затопления в городах и селах Западной Украины и в Винницкой области.

О повышении уровня воды на период 25 – 28 июня предупреждает пресс-служба ГСЧС. Обратите внимание Наводнение в Западной Украине: последние цифры последствий, фото и видео непогоды 25 июня продолжится формирование высокого дождевого паводка на реках: Днестр, Тиса и Прут. На отдельных участках рек в Черновцах возможно затопление и удерживание воды на пойме;

затопление земельных участков, автодорог, отдельных приречных хозяйственных объектов и участков.

в случае сильных дождей и ливней сохраняется вероятность формирования значительного местного и склонного стока, в горных районах образования селевых потоков, что может иметь негативные последствия. Из-за увеличения уровня воды в Днестре возможно затопление в поселке Раздел Львовской области – 4–4,4 метра, затопление поймы;

в населенных пунктах в Тлумацком районе на Прикарпатье;

участков автодорог Тернополь – Ивано-Франковск, Монастыриска – Ивано-Франковск, Петрилов – Устье Зеленое;

в городе Залещики – поднятие еще на 8,8–9,3 метра – затопление земельных участков, приречных хозобъектов и домов в Борщевском и Залещицком районах Тернопольской области. К теме Максимальный паводок ожидают 25 июня: вода в Днестре поднимется до 9 метров Подъем воды в Припяти 25 – 28 июня на реках бассейна Припяти ожидают подъем уровня воды еще на дополнительных 0,1 – 0,7 метра. Местами возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле поселка Любешов. Ситуация в Винницкой области По решению заседания рабочей группы Межведомственной комиссии по согласованию режима работы Днестровского водохранилища относительно пропуска дождевого паводка, решили повысить базисный среднесуточный сброс из Днестровской ГЭС. Есть угроза поднятия уровня воды в Могилеве-Подольском до опасных отметок. Ужасные последствия непогоды на Западной Украине Несколько дней Западную Украину накрывают мощные ливни. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

По состоянию на утро 25 июня вода затопила почти 10 тысяч домов , разрушила дамбы, мосты и 500 километров дорог.

, разрушила дамбы, мосты и 500 километров дорог. В результате непогоды три человека погибли, еще одного ищут.