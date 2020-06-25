С 25 по 28 июня высокий паводок можно ожидать не только на карпатских реках, а именно в бассейнах Днестра, Тисы и Прута. Также подъем уровня воды прогнозируют на реках бассейна Припяти.

Інформацію щодо підйому рівня води в річках оприлюднили Держслужба з надзвичайних ситуацій і Держагенство водних ресурсів. Обидва відомства посилаються на дані Українського гідрометцентру.

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На яких річках слід очікувати підйом рівня води

Басейну Прип’яті – тут очікують пiдйоми рiвнiв води на 0,1 - 0,7 метра. Також фахівці прогнозують місцями подальше затоплення заплав і досягнення позначки початкового затоплення пасовищ, сінокосів біля селища Любешiв.

Басейн Дністра – тут і надалі триває формування дощового паводку. Зокрема зафіксовано вихід води на заплаву річок Трудниця, Бар, Стрий, Сукіль, Нежухівка, Стрвʼяж, Болозівка та затоплення міждамбового простору.

– Станом на 7 ранку 25 червня рівень води у Дністровському водосховищі становить 119,07 метра. Тут вирішено підвищити базисний середньодобовий скид із Дністровської ГЕС та встановити витрати в 2 тисячі кубічних метрів за секунду. Водночас рівень води Дністра у створі посту Могилів-Подільський може піднятися до небезпечних позначок початкового затоплення. Такими чином, можуть постраждати прирічкові ділянки та окремі об’єкти в районах міст Могилів-Подільський, Ямпіль (Вінницька область) та окремих населених пунктів на Вінниччині, прилеглих до русла річки. Водночас у верхів’ї Днiстровського водосховища бiля села Рухотин (Хотинський район на Буковині) очiкують добiгання паводкової хвилi iз затопленням заплави, сільськогосподарських угiдь, часткове затоплення прирiчкової iнфраструктури.

– У районі селища Журавно на Львівщині вода має піднятися до 730 – 770 сантиметрів. Тому очікують затоплення заплави, сільськогосподарських угiдь і можливе початкове затоплення прирiчкових госпоб’єктiв і будинкiв у Жидачiвському районi областi. У ранці 24 червня рівень води тут становив 725 сантиметрів.

– Поблизу міста Галич на Франківщині очікують підйом рівня води до 730 – 770 сантиметрів. У результаті відбудеться затоплення заплави, сільсько-господарських угiдь, затоплення прирiчкових госпоб’єктiв і будинкiв. Уранці 24 червня рівень води становив 720 сантиметрів.

– В районі села Нижній на Франківщині вода має піднятися до 900 – 950 сантиметрів. Таким чином відбудеться затоплення прирiчкових госпоб'eктiв і населених пунктiв у Тлумацькому районi (села Петрилiв і Долина, дiлянки автодорiг Тернопiль – Iвано-Франкiвськ, Монастириська – Iвано-Франкiвськ, Петрилiв – Устя Зелене). В обід 24 червня тут рівень води становив 814 сантиметрів.

– Біля міста Заліщики на Тернопільщині. Тут вода підніметься до 880 – 930 сантиметрів. А максимальна витрата становитиме 3900 – 4200 метрів кубічних за сантиметр. У результаті буде затоплено заплав сільськогосподарських угiдь, прирiчкових госпоб’єктiв і будинкiв у Борщiвському та Залiщицькому районах. Уранці 24 червня рівень води становив 655 сантиметрів.

– Біля села Маяки на Одещині внаслідок проходження дощового паводку очікують підйом рівнів води на 0,2 – 0,5 метра. У результаті є можливим вихід води заплаву, затоплення траси Одеса – Рені, городів та господарських об’єктів в селі Яськи та в місті Біляївка. Станом на 8:00 25 червня у Маяках рівень води в Дністрі дорівнював 124 сантиметри.

Басейн річки Тиса – тут унаслідок проходження паводкової хвилі очікують підвищення рівнів води бiля міста Чоп на Закарпатті на 1,2 – 1,7 метра з виходом води на заплаву. Масимальний рівень має сформуватися біля селища Вилок. Водночас тут триває руйнування пошкоджених минулими паводками гідротехнічних споруд.

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