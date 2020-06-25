Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что доставка писем, посылок и пенсий может приходить с задержкой из-за затопления на Западе Украины.

Сейчас ведется работа над восстановлением стандартного режима, об этом глава "Укрпочты" написал на свои странице в фейсбук.

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По его словам, возможны задержки с доставкой в отдельные районы

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Черновицкой

и, если уровень воды повысится, Львовской области

"Там уже часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым что-то можно доставить", – отметил Смелянский.

Глава "Укрпочты" добавил, что сейчас они делают все необходимое, чтобы восстановить стандартную работу, но это непросто в условиях карантина и наводнения одновременно. Смелянский подчеркнул, что своих сотрудников они сейчас обеспечивают спецодеждой, чтобы они могли доставлять почту несмотря на непогоду.

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