Укрпочта предупредила о задержках в связи с наводнением на Западе Украины: детали
Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что доставка писем, посылок и пенсий может приходить с задержкой из-за затопления на Западе Украины.
Сейчас ведется работа над восстановлением стандартного режима, об этом глава "Укрпочты" написал на свои странице в фейсбук.
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По его словам, возможны задержки с доставкой в отдельные районы
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Черновицкой
- и, если уровень воды повысится, Львовской области
"Там уже часто, к сожалению, просто нет дорог, по которым что-то можно доставить", – отметил Смелянский.
Глава "Укрпочты" добавил, что сейчас они делают все необходимое, чтобы восстановить стандартную работу, но это непросто в условиях карантина и наводнения одновременно. Смелянский подчеркнул, что своих сотрудников они сейчас обеспечивают спецодеждой, чтобы они могли доставлять почту несмотря на непогоду.
Непогода на Западе Украины: главное
- На Западе Украины уже несколько дней бушует непогода. В результате бедствия три человека погибли.
- Наводнение нанесло миллионные убытки.
- По состоянию на утро 25 июня вода затопила почти 10 тысяч домов, разрушила дамбы, мосты и 500 километров дорог. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
- По словам различных экспертов, на наводнение повлияло аномальное количество осадков: в течение последних трех дней в области выпала месячная норма. По их мнению, разрешению ситуации поможет комплексный подход: и речь идет не только о борьбе с вырубкой лесов и некачественным строительством лесных дорог, но и о выжигании и разрушении приречных участков, некачественном отборе гравия, уничтожении поймы рек и тому подобном.