Наводнение подняло со дна Дуная плавучие мины времен Второй мировой

Плавучие мины времен Второй мировой войны подняли паводковые воды со дна Дуная. Находки заметили вблизи городов Килия и Измаил Одесской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Килийского городского совета Павел Бойченко.

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На 59 километре реки Дунай (возле Измаила) у берега обнаружили плавучую мину времен Второй мировой войны. Весит она около полтонны. В ближайшее время будут приняты меры по ее обезвреживанию

– написал Бойченко.

Известно, что жители Придунавья обнаружили еще две плавучие мины на якорях близ Измаила. В диаметре они 77 сантиметров, их вес составляет 480 килограммов.

Напомним, в воскресенье, 1 апреля, украинские военные из противотанкового ракетного комплекса уничтожили грузовик "Урал" оккупантов возле поселка Нижнее Лозовое. Он был загружен боекомплектом. По свидетельствам очевидцев, взрывы раздавались 30 минут.