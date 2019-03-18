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      Наводнение уничтожило второй по населению город Мозамбика: фото и видео с места трагедии

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      Город Бейра после наводнения
      Город Бейра после наводнения / Red Cross

      Циклон Идай принес с собой наводнение, смерть и уничтожение почти полностью Бейра, второго по населению города Мозамбика (страна на юге Африки). Почти полмиллиона людей лишились крова. Также пострадали другие страны – Малави и Зимбабве. Число жертв пока даже невозможно сосчитать.

      Город Бейра уничтожен по меньшей мере на 90%, а количество погибших и пропавших без вести просто невозможно сосчитать. Об этом пишет DW. Доступ в пострадавшие районы Мозамбика пока затруднен, а проживает там миллион человек. Еще полмиллиона – в затопленных районах соседних стран.

      Читайте также: Сильные наводнения охватили Индонезию: 63 человека погибло

      Сейчас информационные агентства сообщают, что точно установлена ​​гибель 73 человек, но указывают и другие цифры: 84, 150, 300. А президент Мозамбика Филипп Ньюс в своем обращении отметил, что не удивится, если погибших будет больше тысячи.

      Разрушенный город: видео с камер на вертолете спасателей

      Мозамбік
      Бейра, улицы превратились в реки

      Мозамбік
      Многие дома разрушены до основания

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      Затонуло немало кораблей, и даже падали самолеты

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      Мозамбік
      Некоторые районы города Бейра разрушены и затоплены так, что восстановить их будет невозможно

      Мозамбік
      Непогода уничтожила не только дома, самолеты, корабли, но и мосты и дороги

      Во что превратилась разрушенная Бейра: смотрите фото

       

       

      Смотрите видео, снятое очевидцем с места событий из окна собственного автомобиля:

       

      blog_ava
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      Теги: Жертвы Африка Стихийный бедствия
      Источник: 24 Канал
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