Наводнение в Украине: Дунай затопит половину Вилково и часть порта в Рени

На реке Дунай ожидается резкий подъем уровня воды из-за прохождения волны весеннего половодья и усиления ветра. Следовательно часть Вилково и морской торговый порт в Рени могут быть затоплены.

По данным Украинского гидрометцентра, днем 1 апреля на украинском участке Дуная в створе гидропоста Вилково уровень воды может достигнуть опасной отметки 185 см над нулем поста, при которой подтапливается 50% Вилково. По состоянию на утро 1 апреля вода достигла отметки в 182 см. 30 марта она была на отметке 160 см. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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Кроме того, 3-5 апреля на украинском участке Дуная ожидается дальнейшее повышение уровня воды с достижением опасной отметки 535 см над нулем поста, при которой начинается подтопление причалов № 1-5 Ренийского морского торгового порта.