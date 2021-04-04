У провінції Східна Нуса-Тенггара, що в центральній Індонезії, через раптові повені та зсуви загинуло щонайменше 20 людей. Ще 5 пропали безвісти.

Крім цього, постраждали 9 людей. Про це агентству повідомили у Національному управлінні по боротьбі з наслідками стихійних лих.

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За словами представника Нацагентства, стихія раптово сколихнула провінцію у ніч на 4 квітня.

Як наслідок – десятки будинків опинилися під завалами, ще декілька будівель взагалі змило, а також зруйнувало цілий міст.

Всіх постраждалих доставили до лікарень.

Увага! Тамтешні метеорологи прогнозують в регіоні тривалі зливи і сильний вітер.

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