В Індонезії через зсуви і повені загинули 20 людей, 5 зникли безвісти
У провінції Східна Нуса-Тенггара, що в центральній Індонезії, через раптові повені та зсуви загинуло щонайменше 20 людей. Ще 5 пропали безвісти.
Источник:Хinhua
Крім цього, постраждали 9 людей. Про це агентству повідомили у Національному управлінні по боротьбі з наслідками стихійних лих.
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За словами представника Нацагентства, стихія раптово сколихнула провінцію у ніч на 4 квітня.
Як наслідок – десятки будинків опинилися під завалами, ще декілька будівель взагалі змило, а також зруйнувало цілий міст.
Всіх постраждалих доставили до лікарень.
Потужні зливи та негода в Індонезії
- Це вже не перший випадок, коли люди десятками гинуть та страждають через негоду в Індонезії.
- Востаннє, у лютому 2021 року, на околицях столиці Індонезії Джакарти через повінь на річці Читарум евакуювали кілька тисяч місцевих мешканців. Постраждали понад 28 тисяч жителів.
- Перед тим, у січні, також внаслідок потужної повені 53 людини загинули. Залишити свої будинки були змушені понад 173 тисяч людей.
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