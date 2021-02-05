Президент США Джо Байден заявив, що буде протидіяти агресивним діями Китаю. Однак він готовий до співпраці з Пекіном, якщо це відповідатиме інтересам США.

Джерело: "Голос Америки"

Байден наголосив, що буде конкурувати з Китаєм з позиції сили. Про це президент заявив 4 лютого під час виступу у Держдепі.

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Ми будемо протистояти економічному зловживанню з боку Китаю, будемо протидіяти його агресивним, силовим діям, відреагуємо на атаку Китаю на права людини, інтелектуальну власність та світовий порядок,

– заявив політик.

Він зауважив, що Білий дім готовий працювати з Пекіном, якщо це відповідатиме їхнім інтересам.

"Ми будемо конкурувати з позиції сили, відбудовуючи нашу власну домівіку на краще, працюючи з нашими союзниками та партнерами, відновлюючи нашу роль у міжнародних інститутах та повертаючи довіру до нас, та наш моральний авторитет, значну частину якого було втрачено", – наголосив Байден.

Зверніть увагу! Президент США заявив про переформатування зовнішньої політики Вашингтону та відновлення демократичних союзів, які руйнувались останні 4 роки.

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