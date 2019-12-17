Найкращі та корисні подарунки до зимових свят

Чим ближче зимові свята, то менше знаєш, що дарувати близьким. Хай як банально це звучить, але так, книжка найкращий подарунок. Звичайно, потрібно враховувати інтереси людей, сферу діяльності та вподобання, бо хочеться, щоб книжки читалися, а не припадали пилом на полицях.

Я підготував невеличку добірку книжок, які, на мій погляд, досить універсальні і будуть цікаві багатьом, а отже, стануть чудовим подарунком.

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Анрі Гідель "Коко Шанель"

Книжка від відомого французького арт-критика Анрі Гіделя дає змогу познайомитися з тією самою Коко. Це не суха біографічна розповідь, автор зібрав купу цікавого матеріалу, додав інтерв'ю з сучасниками. Це захоплива історія сповнена багатьма раніше не відомими фактами про особисте життя Коко Шанель, її шлях від дизайнерки капелюшків до всесвітньо відомої модельєрки. Ви також дізнаєтеся історію створення найвідоміших парфумів сьогодення і таємницю успіху маленької чорної сукні. Коко зруйнувала класичне уявлення про модну індустрію, внесла своє особливе бачення в жіночий образ і назавжди стала символом бездоганного стилю.

Майлз Дж. Юнгер "Пікассо: живопис, що шокував світ"

Пабло Пікассо – людина, яка докорінно змінила світ мистецтва, один з найвідоміших митців XX століття. Його творчість шокує, приваблює, але нікого не залишає байдужим. Усі знають Пікассо-художника, але він також був скульптором, керамістом, дизайнером. Майлз Юнгер написав книжку в легкому описовому стилі, завдяки чому ви повністю відчуєте богемну атмосферу, у якій формувався і яку формував Пікассо. У книжці розповідається про ранні роки митця, його життєві скитання та шлях до кубізму. Автор запрошує читача у творчу майстерню Пабло, знайомить з його друзями та коханками, показує життя Франції та Іспанії у першій третині ХХ століття.

Лі Якокка "Якокка: Автобіографія"

Автобіографічна книжка, яку завжди рекомендують студентам-менеджерам і маркетологам, книжка, яка стала настільною для багатьох управлінців. Лі Якокка – американська легенда, найкращий з найкращих, президент Ford і рятівник Chrysler. Він докорінно змінив хід історії автомобільної промисловості не лише США, а й усього світу. Він переймався безпекою автомобілів, а тому ще з середини 1950-х років на законодавчому рівні просував обов'язковість пасків безпеки

У книжці Якокка ділиться правилами свого життя, порадами з управління та історіями з-за лаштунків автомобільної промисловості. Лі мав неймовірний талант менеджера, завдяки власній праці та наполегливості пройшов шлях від простого інженера до президента великої корпорації, але ніколи не відступав від своїх принципів і не втрачав людського обличчя, завдяки чому є прикладом для кожного.

Запропонована добірка об'єднує цілком різні, на перший погляд, книжки, але насправді вони мають одну спільну рису – вони розказують про людей, які досягли успіху у своїй сфері і власним прикладом надихають інших. Кожна з цих біографій стане чудовим подарунком на свята, особливо новорічні, адже в цей час люди як ніколи прагнуть змін і вірять у чарівні знаки, що допоможуть досягти поставлених цілей.

З прийдешніми святами!

Автор: Тимур Курганов

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