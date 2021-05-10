У бразильському штаті Сан-Паулу правоохоронці затримали колишнього бойовика "ДНР" Рафаеля Маркуса Лусваргі. Раніше він вже мав проблеми із законом і навіть був заарештований в Україні.

Цього разу ексбойовика окупантів затримали за зберігання наркотиків і боєприпасів. Поліцейські вилучили у Лусваргі 25 кілограмів марихуани.

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Деталі затримання Лусваргі

Під час патрулювання поліція Бразилії зупинила Лусваргі та ще одного 25-річного чоловіка. Вони були дещо перелякані, чим викликали ще більшу підозру в поліцейських. Тому копи почали ретельніше перевіряти чоловіків.

Правоохоронці встановили, що один із затриманих — Лусваргі, які воював проти України на боці "ДНР". А другий чоловік, ім'я якого не називають, був покупцем марихуани.

Цікава знахідка

Після цього правоохоронці вирішили перевірити документи та оселю ексбойовика. Там поліцейські знайшли та вилучили:

25 кілограмів марихуани,

порцію кокаїноподобної речовини,

350 боєприпасів калібру 9 міліметрів.

Лусваргі заявив, що кілька тижнів тому на прохання інших нібито невідомих осіб погодився зберігати наркотики та боєприпаси в будинку. За це він отримував приблизно 570 доларів на місяць. Поліція клопоче про обрання йому запобіжного заходу.



У будинку Лусваргі вилучили понад 25 кілограмів марихуани / Фото Polícia Militar

Що відомо про Рафаеля Лусваргі