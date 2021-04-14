З'явилася інформація скільки заробили за березень голови обласних державних адміністрацій України. Зарплата у всіх регіонах орієнтовно однакова. Але є виняткова область, де очільник отримав більше ніж 104 тисячі гривень.

Здебільшого голови ОДА отримали за перший місяць весни цього року приблизно по 50 тисяч гривень. Туди входили загальна сума окладу, надбавки і зарплати за час відряджень, якщо вони були.

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Області з найбільшими заробітками голів ОДА

Луганщина: Сергій Гайдай – 104 тисяч 393 гривень.

Рівненщина: Віталій Коваль – 57 619 гривень.

Сумщина: Василь Хома – 57 614 гривень.

Чернівецька область: Сергій Осадчук– 57 029 гривень .

Київщина: Василь Володін – 57 033 гривень .

Миколаївщина: Віталій Кім – 57 004 гривень.

Найменші зарплати керівників облдержадміністрацій

Запорізька область: Олександр Старух – 49 895 гривень.

Житомирщина: Віталій Бунечко – 49 810 гривень.

Івано-Франківщина: Андрій Бойчук – 49 527 гривень.

Одещина: Гринивецький Сергій – 49 527 гривень.

Хмельниччина: Сергій Гамалій – 48 289 гривень.



Заробітна плата голів ОДА за березень / Інфографіка "Слово і діло"

Зауважимо, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент України за поданням Кабміну. Вони керують протягом строку повноважень глави держави.