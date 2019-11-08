Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"

"Це – сумний день", – каже Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Конгресу США. Ніхто не ставав членом американського Конгресу, аби в цій якості висувати звинувачення проти президента.

Натомість конгресмени з набагато більшим задоволенням займалися б своїми прямими обов'язками: писали, обговорювали та ухвалювали б законопроєкти для своєї країни. "Але ми склали присягу, даючи обіцянку захищати Конституцію й ми не будемо ігнорувати президентські порушення".

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Про цей "сумний день" Ненсі Пелосі говорила минулого четверга, напередодні свого, певно, найнебезпечнішого політичного маневру. Більшість Палати представників проголосувала за розширене, відкрите слідство проти "наймогутнішої людини світу" – президента США Дональда Трампа. Можливе відсторонення Трампа від президентської посади наблизилося ще на крок. Результат – не гарантовано.

Під час своєї промови перед голосуванням, Ненсі Пелосі продемонструвала хід своїх думок, свою манеру політичної роботи: зважено, продумано, прораховано, в разі сумнівів – демонстративно стримано... й, відверто кажучи, не вельми блискуче з точки зору риторики. Таким чином, "наймогутніша жінка Америки" неначе являє собою повну протилежність балакучому, гнівливому президенту, який постійно маніпулює напівправдою, підбурює своїх прихильників на крики та ненависть, сам лається та гримає що вербально, а що в Твіттері. Пелосі стала своєрідним "анти-Трампом".

Золоті часи для демократів

Своїм останнім кар'єрним стрибком 79-річна Пелосі в якомусь розумінні завдячує саме Трампові. Під час торішніх проміжних парламентських виборів республіканці втратили свою більшість в Палаті представників, віддали її демократам. Тому конгресвумен Ненсі Пелосі, демократка з 12-го виборчого округу штату Каліфорнія, очолила нижню палату американського парламенту. Це для неї вже не вперше: з 2007 по 2011 рік її вже звали "мадам спікер".

Вже в ті часи вона демонструвала всім усвідомлення своїх можливостей та свій неабиякий досвід – опонуючи тодішньому президенту Джорджу Бушу-молодшому. Пізніше вона намагалася всіма силами "прикривати тил" його наступникові, демократові Бараку Обамі.

Якщо порівнювати з сьогоднішнім днем, ті роки можна вважати золотими часами для демократів. Але нині вже майже три роки поспіль в Білому домі сидить авторитарно налаштований націоналіст і Пелосі, фактично – керівниця Демократичної партії, перетворилася на його найважливішого опонента.

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Довгий час, до речі, Ненсі Пелосі чинила дійовий спротив планам своїх однопартійців оголосити Трампові імпічмент. Вона вважала, що подібний процес дуже розділив би країну. Вона постійно зверталася до своєї партії, аби демократи не надто фокусувалися на Трампі, а займалися б практичною політикою: охороною здоров'я, заробітною платнею, інфраструктурою – зрештою, громадяни США очікують від парламентарів, що ті опікуватимуться, як то кажуть в Америці, "темами хліба з маслом". Саме таким чином демократи й побудували свою передвиборчу кампанію до проміжних виборів 2018 року – й саме тому досягли успіху.

Але тепер, коли процедуру імпічменту все ж було запущено – демократи обурюються все голосніше. Щоправда, Пелосі продовжує демонструвати "холодну голову". Вона розуміє: ще ніколи жоден президент США не втратив свою посаду через процедуру імпічменту. "Планка" для цього дуже висока – принаймні, у верхній палаті парламенту, Сенаті. Там, аби відсторонити Трампа від влади, слід отримати більшість голосів у дві третини – тобто, окрім сенаторів-демократів, ще 20 сенаторів-республіканців мають проголосувати за вотум недовіри президенту. Наразі це ввижається не те, щоб практично неможливим, але вкрай малоймовірним.

Все ж таки імпічмент...

Її партія бажає перемогти Трампа на президентських виборах наступного року, а не за допомоги імпічменту – так постійно підкреслює Ненсі Пелосі. Навіть після того, як спецпрокурор в справі "Рашагейту" Роберт Мюллер надав свою доповідь, Пелосі не бажала запроваджувати імпічмент. Свій курс вона змінила лише після того, як розпочався другий великий скандал навколо Трампа – а саме, "Україногейт", через телефонну розмову Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським, в якій американський президент шантажував свого українського колегу, аби той забезпечив йому компромат на головного супротивника, Джо Байдена, в обмін на розблокування військової допомоги США Україні.

Американська Конституція забороняє використовувати або навіть просити про закордонну допомогу у внутрішньополітичній боротьбі. Також вона забороняє шантаж. Тому, з початком цього скандалу, для Ненсі Пелосі стало зрозуміло: Трамп порушив Конституцію. Він не відповідає своїй посаді, він порушує свою присягу й він – загроза внутрішній безпеці США. Демократи розпочали слідство, аби з'ясувати, чи слід починати процедуру імпічменту. Вони запросили свідків, провели опитування – все це за зачиненими дверима, як того вимагає парламентський регламент.

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"Полювання на відьом!" – постійно обурюється Трамп їх діями. Ціла низка свідків вже встигла підтвердити вирішальні пасажі з доповіді анонімного інформатора. Ціла низка свідків дала нищівні свідчення проти президента в Конгресі. Республіканці постійно протестували проти того, щоб ці свідки опитувалися за зачиненими дверима, казали про "таємні процеси в радянському стилі". Тепер процес імпічменту став відкритим – а свідчення не змінилися. Хоча, ні, одне свідчення таки змінилося: Говард Сондланд, посол США в Євросоюзі, змінив свої вислови. Раніш він стверджував, що Трамп не прив'язував розблокування американської допомоги Україні до заяви українського керівництва про початок слідства проти Байдена – тепер він зізнався, що така прив'язка мала місце...

Обережна посередниця

Для того, щоб проголосувати за другу, відкриту фазу процесу імпічменту, Ненсі Пелосі довелося об'єднати фракцію демократів – чудово розуміючи, що особливо конгресмени з тих виборчих округів, де співвідношення голосів за демократів та республіканців є приблизно однаковим, мають великі побоювання за власну політичну долю. Зрештою, лише двоє з демократів проголосували проти, 231 голос був відданий за.

"Посередниця" Пелосі провела взірцеву роботу. Але вона залишається обережною: за її словами, ще нічого не вирішено – чи справді наприкінці розслідування Конгрес вимагатиме відсторонення Трампа.

В той час, як політичні табори прихильників та супротивників імпічменту все помітніше віддаляються один від одного, відкрите слухання свідків може дещо зрушити. Якщо свідки переконливо продемонструють перед камерами, що Трамп порушив закон – це може кардинально змінити настрій в усьому американському суспільстві. Якщо ж свідки будуть непереконливими – фронти залишаться незрушними. Досі республіканці майже монолітно підтримують в цьому питанні Трампа. Але його спроби дискредитувати навіть найвідданіших співробітників Білого дому або навіть героя іракської війни, кавалера "Пурпурового серця", полковника Олександра Віндмана, призвели до того, що цей монолітний фронт підтримки почав хитатися. Багато республіканців ставлять самі собі питання – ким з них Трамп пожертвує наступного разу?



Олександр Віндман / Фото Getty images

Пелосі має тепер чітко керувати процесом. Нові зіткнення з Трампом неминучі – такі, як нещодавня жорстка дискусія про його сирійську політику. Трамп запросив Пелосі до Білого дому, знову збрехав, облаяв своїх гостей-демократів, після чого вони просто пішли... Фото, на якому Ненсі Пелосі, стоячи, вказує пальцем на президента та намагається "достукатися" до нього, непогано змальовує ту крижану атмосферу, яка панує поміж цими двома політиками. "Ми маємо молитися за здоров'я президента" – каже католичка Ненсі Пелосі.



Несі Пелосі та Дональд Трамп під час гострих словесних перепалок / Фото lebanon24

Ще рік тому Трамп поводився з Пелосі вельми ввічливо – принаймні, на свій лад, називав її "дуже талановитою". Нині він називає її "хворою на голову", "тупою" та "третьокласним політиком". В неї, за Трампом, "не всі дома".

"Незамінних в нас нема"

Тим не менш, Ненсі Пелосі справді є єдиною з серйозних опонентів Дональда Трампа, для якої він ще не вигадав жодного образливого прізвиська. Мітча МакКоннелла, свого суперника-республіканця, Трамп, наприклад, називає "пихатою сракою", Джо Байдена – "лінивим Джо", а от для Пелосі він визначення ще не знайшов. Здається, Ненсі Пелосі стала першою жінкою в трамповому житті, до якої він відчуває яку-не-яку повагу. Можливо, це тому, що вона, як професійний політик, є абсолютним антиподом Трампа.

Вона представляє частину Сан Франциско в Конгресі вже більш ніж 30 років поспіль. Походить вона з сім'ї політиків, виросла в Балтиморі, має п'ятьох дітей. Коли Ненсі Пелосі в січні цього року стала "мадам спікер" – до неї на трибуну вітати кинувся цілий натовп онуків.

Довгий час вона вважалася "лівою демократкою", але після того, як вся її Демократична партія раптом "полівіла" – вона раптом, можливо, неочікувано для себе, стала центристкою. "Відновлення демократії є для нас завданням номер один", – каже Пелосі про роботу нинішнього Конгресу.

Свою власну роль в цьому історичному процесі вона змальовує доволі впевнено, але без трампового пафосу: "Ніхто з нас не є незамінним, – зауважила вона одного разу, – але дехто у своїй роботі є кращим за інших".

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