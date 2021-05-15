Через загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту загинули вже понад 40 дітей. Втрати є як з боку Ізраїлю, так і з боку Сектору Гази.

За даними дитячого фонду ООН, напередодні в Секторі Гази вбили 8 палестинських дітей: наймолодшому 4 роки, найстаршому – 15.

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Зауважимо, що палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився 10 травня. Відтоді, тобто за 5 днів, померли 40 палестинських дітей. Натомість Ізраїль повідомив про загибель ще 2 неповнолітніх.

Раніше міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що внаслідок конфлікту з Ізраїлем постраждали майже 500 осіб, а життя понад 80 – обірвалося. Всіх убитих і поранених у звіті міністерства охорони здоров'я у Секторі Гази називають "мирними жителями" або "цивільними особами".

Варто додати, що ізраїльська сторона також зазнала втрат. Станом на 12 травня кількість жертв зросла до 5 осіб, ще понад 200 отримали поранення.

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