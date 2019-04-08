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      Национальная опера Украины

      Найочікуваніша прем'єра весни: Національна опера перенесе глядачів в інший вимір

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      Опера Джоаккіно Россіні "Севільський Цирульник"
      Опера Джоаккіно Россіні "Севільський Цирульник" / Фото з відкритих джерел

      19 та 21 квітня в Національній опері України відбудеться непересічна подія – довгоочікувана прем'єра опери Джоаккіно Россіні "Севільський Цирульник".

      Цього разу на глядачів очікує справжній сюрприз: на відміну від класичних постановок, які здебільшого представлені у репертуарі театру, герої "Севільського цирульника" опиняться зовсім в іншому часі. А ось в якому саме – в теперішньому чи у майбутньому, доведеться здогадатись.

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      Завісу таємниці привідкрив режисер-постановник – головний режисер театру Анатолій Солов'яненко:

      Севільському цирульнику" Россіні понад 200 років. Попри провал першого показу опери, вона є однією з найпопулярніших творів світової класики. Два століття успіху – це величезний термін. Ця комічна історія воістину позачасова і позапросторова. Саме такою я і хотів представити її українському глядачеві.

      Він також відзначив, що з музикою "Севільського цирульника" знайомий ще з дитинства. Для нього це не буде новизною, бо у 2005 році як режисер вже ставив цю оперу у Донецьку.

      Зараз відчув необхідність і бажання подивитися на цю історію під новим кутом зору, піти на своєрідний експеримент, – каже Солов'яненко і додає, – саме тому, ми зі сценографом вистави Андрієм Злобіним та художником костюмів Ганною Іпатьєвою перенесли дію у такий собі модерновий простір, позбавлений будь-яких визначених ознак часу і місця. Жодної конкретики. Хіба що, це точно не минуле. Але може трапитися у майбутньому. І не просто "може", а трапиться обов'язково.

      декорації до опери
      Неймовірні декорації до опери "Севільський цирульник"

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      Уже сформовано кілька складів виконавців. Анатолій Солов'яненко дуже задоволений, що початок роботи над постановкою твору дав можливість познайомитись з дуже перспективним молодим тенором Анатолієм Погрібним:

      Дуже цікава особистість, прекрасний музикант, чиї вокальні можливості легко справляються зі складною технікою, притаманною музиці Россіні. Анатолій співає у капелі "Думка", кілька сезонів тому дебютував у партії Альмавіви у Національній опереті, але найважливіше – має досвід участі у відомому россініївському фестивалі в Пезаро, в рамках якого виконував партію Кавалера Бельфіоре з "Подорожі до Реймса". Решта виконавців – це солісти Національної опери України, яких добре знають наші глядачі. Дмитро Іванченко – Альмавіва. Два Ігорі – Євдокименко та Мокренко – у ролі Фігаро.

      Склад виконавців партії Дона Базіліо, окрім досвідчених Сергія Магери, і я сподіваюся в подальшому – Тараса Штонди, поповниться двома виконавцями, які раніше не співали цю партію – Сергієм Ковніром та Володимиром Тишковим.

      Партію Розіни виконуватимуть: Лілія Гревцова, Ольга Фомічова, Сусанна Чахоян. Сподіваюся, що у подальшому Розіну співатиме і Тамара Калінкіна, яка зараз працює над підготовкою цієї партії.

      Бартоло – Андрій Маслаков і Дмитро Агеєв, у подальшому і Тарас Бережанський. А партію Берти – наші провідні мецо-сопрано: Анжеліна Швачка, Тетяна Пімінова, Ірина Петрова.

      Дуже багато працюємо з диригентом-постановником вистави Миколою Дядюрою. Наше завдання стилістично дотриматися всього, що закладено у партитурі Россіні, і водночас – не загубитися у певних стереотипах та "заграних" штампах.

      Головний режисер театру сподівається, що глядачі Національної опери України побачать справді музично-витончену і візуально цікаву виставу.

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      Автор: Национальная опера Украины
      Теги: Новости Украины Публикации Новости культуры Исскусство Национальная опера Украины
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