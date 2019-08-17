Найпопулярніша автобіографія: книга Мішель Обами "Становлення" незабаром українською

Головною новинкою цього літа стала книга Мішель Обами "Становлення" (Becoming), яка вийде в українському перекладі у видавництві Bookchef.

У своїй книзі Мішель розповідає про відносини з чоловіком, про перервану вагітність і про те, за що ніколи не пробачить Дональду Трампу.

Мемуари колишньої першої леді США Мішель Обами під назвою "Становлення" стануть найпопулярнішою автобіографією в історії видавничого бізнесу, пише Financial Times.

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Becoming | Становлення | Мішель Обама

Мішель Обама стала однією з найзнаковіших жінок нашої епохи. Як перша леді Сполучених Штатів Америки – перша афроамериканка, яка виступила в цій ролі, – вона допомогла створити найгостинніший Білий дім в історії, а також зарекомендувала себе як впливову захисницю жінок і дівчат у США й по всьому світі, кардинально змінюючи способи, завдяки яким сім'ї ведуть здорове й активне життя, паралельно підтримуючи свого чоловіка, коли він вів Америку через кілька її найгостріших моментів. А ще вона розбила Carpool Karaoke і виховала двох невибагливих доньок під пильним наглядом ЗМІ.

У мемуарах Мішель Обама запрошує читачів у свій світ, розповідаючи про події, які її сформували – від дитинства в Південному Чикаґо до років її керівництва, поєднуючи роботу і материнство за найвідомішою у світі адресою. Відверто і дотепно вона описує свої тріумфи і розчарування як публічні, так і особисті, розповідає свою яскраву історію, як вона це пережила – своїми словами, невгамовно кидаючи виклик очікуванням, надихаючи нас робити це саме.

Дерево росте у Брукліні | Бетті Сміт

Френсі Нолан бачить світ не таким, як інші, – вона підмічає гарне та погане, знає, що життя повне несправедливості, але при цьому повне добрих людей. Вона кожного дня ходить до бібліотеки за новою книжкою та читає її, сидячи на пожежному балконі у тіні величезного дерева. І майже всі вважають її дивакуватою. Родина Френсі живе у бідняцькому районі живе у бідняцькому районі Брукліна, і всі сусіди знають, що без драм у Ноланов не обходиться.

Батько, Джонні, неймовірний красень, син ірландських емігрантів, працює співаючим офіціантом та часто випиває, тому матері, Кеті, доводиться працювати за двох, щоб прогодувати родину. Та при цьому дім Ноланів повен любові, і всі щасливі, незважаючи на важке життя. Кожен з них вірить, що завтра буде краще та розуміє, що зможе вистояти перед будь-якими нападками долі. Чому у них є така впевненість? Щоб зрозуміти це, потрібно познайомитися з кожним членом родини.

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Пиши, скорочуй | Максим Ільяхов, Людмила Саричева

Максим Ільяхов і Людмила Саричева на конкретних прикладах демонструють, що добре, а що ні в інформаційних, рекламних, журналістських і публіцистичних текстах. Як писати листи, на які відповідатимуть, і розсилки, від яких не відписуватимуться. Як створювати дієві й коректні рекламні оголошення. Як викладати думки стисло, чітко та переконливо, без мовного сміття, фальші й штампів. Дотримуючись рекомендацій, викладених у книзі, навчитеся писати зрозуміло та захопливо, так, аби вам повірили. Для копірайтерів, авторів, редакторів, дизайнерів, програмістів, менеджерів, підприємців, керівників, службовців і всіх, хто працює з текстом.

Витри шмарклі, подруго!| Рейчел Голліс

Відверта, яскрава, з біса розумна і трохи божевільна, Рейчел Голліс розповідає читачкам те, що інші не зважаться відкрити навіть найближчій подрузі. Вона озвучує 20 міфів, які отруюють життя більшості жінок. А потім розвінчує кожен з них, долучаючи до своїх роздумів трагічні, смішні, безглузді та просто зворушливі історії зі свого життя. Ця книжка зриває полуду з очей і розуму та спонукає по-новому поглянути на своє сьогодення і майбутнє. Розібратися зі страхами, душевними травмами, мріями, сподіваннями і почати рухатися до щастя. Справжнього щастя, без обману.

Голос | Крістіна Далчер

"Голос" – це історія про світ, де в жінок більше немає голосу. Раніше середньостатистична людина говорила по 16 тисяч слів щодня, та нині жінки мають право виголосити лише сотню. Сто слів на день. Не більше. Це кількість, яку доктор Джин Макклеллан та інші жінки мають право вимовляти щодня. Бодай одним словом більше – і сотні вольтів електрики прокотяться венами будь-якої жінки, яка наважиться його вимовити. Це правило нового уряду. У той день, коли уряд ухвалює нові закони для всіх жінок, Джин просто не може в це повірити. Це не може статися тут. Не в Америці. Не в сучасному світі. Утім так є. І так триватиме доти, доки одна жінка не вступає в боротьбу, щоб захистити право голосу всіх інших.

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