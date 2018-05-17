Найцікавіші антикорупційні новини тижня

Інформаційний потік виносить нагора лише найгучнініші антикорупційні новини. Як правило корупційні зради висвітлюють у новинах набагато краще, ніж антикорупційні перемоги. З окремих нехай і найгучніших повідомлень важко скласти правдиву картину того, що відбувається в сфері протидії корупції.

Лакшері відпочинок слуг збіднілого народу

У ході розслідування детективів НАБУ з'ясувалося, що бурштиновий нардеп Поляков полюбляє зустрічати Новий Рік в Домініканській Республіці. Сама лише путівка туди обійшлася депутату в 13 тисяч доларів.

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Це, звичайно, не 50 тисяч євро, витрачених на тижневий відпочинок Юрієм Луценком, але загалом теж, погодьтеся, відпочинок не з дешевих. До речі, про Луценка після того відпочинку народився ось такий його образ – пірат Сейшельського моря.



Максим Поляков

НАБУ викрило злочини на 15 державних підприємствах

Людей, які крадуть на оборонці, можна назвати тваринами. Майже мільярд гривень збитків завдали корупціонери нашій армії. І це лише на схемах, викритих детективами НАБУ. Загалом рамках цієї роботи НАБУ викрило злочини на 15 державних підприємствах оборонного комплексу. Про підозру повідомлено вже 23 особам.

Закупили армії палива на мільярд, а вкрали 150 мільйонів

Закупівля палива для Міністерства оборони. Тоді ділки, яких пов’язують з оточенням президента, вкрали в армії 150 мільйонів гривень. Наголошую, що цю суму вкрали на закупівлі сумою в один мільярд. 15% корупційної маржі, не поганий у тварюк бізнес. У тій справі детективи НАБУ вручили підозру заступнику міністра оборони, директору департаменту держзакупівель міністерства та іншим.

Майже 30 мільйонів гривень з бюджету потрапили до кишень окремих ділків

Далі про купівлю Львівським бронетанковим заводом використаних двигунів для танків під виглядом нових за фіктивними документами. Тоді в нашої оборонки вкрали 28, 5 мільйонів гривень.

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Директор Львівського бронетанкового заводу та інші фігуранти отримали підозри від детективів НАБУ. Наразі матеріали справи відкрили для ознайомлення адвокатам і вона найближчим часом піде до суду.

Награбоване майно засудженого товариша автоматично стає безхазяйним

Інтерпол оголосив у розшук Курченківського екс-гендиректора Одеського нафтопереробного заводу. Хто вже призабув, Курченко був головним гаманцем Януковича і одним з його найбрудніших ділків.



Сергій Курченко

Служитель феміди з електронним браслетом

Судовим рішенням олігарху Онищенку повернули вкрадені з держвави запаси газу. Завдяки детективам НАБУ, суддя Господарського суду Харківської області Тетяна Денисюк ходитиме з електронним браслетом. Ви бачите її екрані. Це не помилка, вона і направду суддя. Данисюк зобов’язала державне "Укргазвидобування" повернути Онищенку газ і газовий конденсат, арештовані в його справі. Ось так просто взяла та іменем України зобов’язала повернути злодію вкрадений у нас газ. Ходитиме за це з електронним браслетом. Він таким, пробачте на слові суддям, дуже до лиця.



Олександр Онищенко

Керівник "Укрзалізниці"

Керівник "Укрзалізниці" ховався від НАБУ за злив "потрібній" страховій майже 9 мільйонів гривень. А ще детективи НАБУ затримали чиновника, який півроку переховувався від слідства. Керівник держпідприємства "Укрзалізниці" ховався, щоб уникнути відповідальності за безпідставний злив "потрібній" страховій майже дев’яти мільйонів грн.

Держава квартирою не догодила

Точно не очікувала схожого розвитку подій і суддя Власенкова, яку піймали на хабарі в 2000 доларів. У свій час пані суддя бідкалась, що отримала службову квартиру на 120 квадратних метри без ремонту. Нечувана наглість з боку держави. 2000 доларів хабаря мабуть на ремонт взяла. Бачите, як українські судді бідують. Ось так копійочку до копійочки мусять збирати.

Чиновник Гулевич

Чиновник Гулевич, що проходить у справі НАБУ про розкрадання 149 мільйонів гривень на пальному для армії, уже повернувся на роботу. Давайте "подякуємо" cуду за повернення на державну службу такого цінного кадра.

Поява Антикорупційноно суду блокує президент

Як ви й самі розумієте таких неадекватних рішень Антикорупційний суд виносити не буде. Саме тому Петро Порошенко і його блок усіма силами гальмують створення цього суду.

Підкронтрольна президенту НАЗК не чіпатиме угодних гаранту слуг народа

Фінальна рубрика “новини з кладовища”. Це я так Нацагенцію з запобігання корупції називаю (НАЗК). Так от агенція вирішила провести повну перевірку електронних декларацій нардепів Жеваго і Павелка. По обидвох депутатах ми надсилали звернення в НАЗК. Впевнені, що з нинішнім підконтрольним Адміністрації Президента керівництвом НАЗУ депутати можуть спати спокійно.

Такими були антикорупційні новини тижня. Є перемоги, не бракує і зрад. Одним словом, потроху рухаємося.