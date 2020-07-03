На Харьковщине патрульного полицейского обвиняют в получении неправомерной выгоды. Правоохранитель остановил пьяного водителя, а впоследствии требовал у его матери деньги за улаживание дела.

Пьяного водителя остановили еще в июле 2019

Нетрезвого мужчину за рулем патрульный остановил еще в июле 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Опьянение водителя подтвердил и алкотестер. Патрульный якобы собирался арестовать машину, чтобы избежать этого, он назвал цену – 5 тысяч гривен.

Улаживать дело приехала мать

Впоследствии спасать сына из неприятностей приехала мать. Она дала полицейскому 200 долларов, чтобы машину не забирали. Несмотря на то, что деньги патрульный получил, протокол об административном правонарушении он все-таки составил и вынес постановление о наложении взыскания.

На этом инцидент не исчерпался. Полицейский приехал к матери домой и сказал, что 400 долларов будет стоить то, что протокол в суд не будут направлять, а еще за 300 – ее сын останется с водительскими правами.

Полицейский предложил женщине "совместный бизнес"

Через определенное время визит повторился. На это раз коп был значительно изобретательнее – он предложил женщине совместный бизнес. Правоохранитель сообщил, что взял в аренду автозаправку и посоветовал вложить в нее деньги. На удивление, потерпевшая согласилась и через некоторое время лишилась 1 миллиона 200 тысяч гривен. Для того, чтобы платить правоохранителю, женщина брала кредиты и продавала украшения.



Полицейскому грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет / Фото ГБР

Находчивого копа обвиняют в получении должностным лицом неправомерной выгоды, а также мошенничестве. Если его признают виновным, то ему грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.