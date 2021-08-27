Наживались на ремонтах: в Харьковском городском совете провели обыски

Правоохранители наведались с обысками в Харьковский городской совет. Следователи изымали документацию. Чиновников учреждения подозревают в растрате бюджетных средств.

Правоохранители подозревают, что во время ремонта подъездов и многоквартирных домов чиновники злоупотребляли своим положением и растрачивали выделенные на работы деньги. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Городской совет не дает комментариев

Ремонтные работы в харьковских домах выполняли ФОПы и частные предприниматели. Их заказчиком было коммунальное предприятие горсовета "Жилкомсервис".

Дмитрий Чубенко не уточнил, задержали ли кого-то во время обысков и о какой сумме бютжетных средств идет речь.

Журналисты пытались получить комментарий в пресс-службе Харьковского горсовета, однако спикер Юрий Сидоренко не отвечал на звонки.

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