Наживались на ремонтах: в Харьковском городском совете провели обыски
Источник:Суспільне
Правоохранители наведались с обысками в Харьковский городской совет. Следователи изымали документацию. Чиновников учреждения подозревают в растрате бюджетных средств.
Правоохранители подозревают, что во время ремонта подъездов и многоквартирных домов чиновники злоупотребляли своим положением и растрачивали выделенные на работы деньги. Об этом рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
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Городской совет не дает комментариев
Ремонтные работы в харьковских домах выполняли ФОПы и частные предприниматели. Их заказчиком было коммунальное предприятие горсовета "Жилкомсервис".
Дмитрий Чубенко не уточнил, задержали ли кого-то во время обысков и о какой сумме бютжетных средств идет речь.
Журналисты пытались получить комментарий в пресс-службе Харьковского горсовета, однако спикер Юрий Сидоренко не отвечал на звонки.
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