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      НАПК открыло горячую линию для людей, которые подают декларации

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      Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло горячую линию для субъектов декларирования. Номер телефона – +38 (044) 200-06-94.

      Консультацію від фахівців НАЗК можна отримати з понеділка до п’ятниці – з 8:00 до 18:00 без перерви.

      Зверніть увагу: В Україні запустили гарячу лінію з попередження домашнього насильства: деталі

      Окрім того, сервіс з надання консультацій також працює цілодобово. Відповідь на найбільш поширені запитання можна отримати в автоматичному режимі.

      На офіційному сайті Національного агентства для суб’єктів декларування також передбачена можливість подати своє запитання в електронній формі або за електронною адресою: [email protected]

      Хто декларує свої доходи?В Україні декларувати свої доходи зобов'язані президент України, судді, працівники правоохороних органів, народні депутати та інші державні службовці. Перелік осіб містить закон "Про запобігання корупції".

      Цікаво! З початку 2019 року українці подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан. Загалом громадяни задекларували 101 мільярд 800 мільйноів гривень. Деталі – тут.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Финансы Деньги НАПК е-декларирование Новости Украины Новости политики
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