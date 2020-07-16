Назначение Шевченко: Совет Нацбанка напомнила ему о независимости
Совет Национального банка Украины поздравил Кирилла Шевченко с назначением на должность председателя НБУ и выразил надежду на успешное сотрудничество. В то же время Совет напомнил новому руководителю, что означает независимость НБУ.
Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин в фейсбуке выразил надежду на конструктивное сотрудничество между Советом и Правлением НБУ в направлении реализации денежно-кредитной политики и обеспечения независимости и институциональной способности банка.
Узнайте больше Рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка
Совет Национального банка и лично Богдан Данилишин готовы поддержать Кирилла Шевченко в реализации новых качественных изменений.
Данилишин очертил суть независимости Нацбанка.
Независимость НБУ это
- принятие решений по монетарной политике, исходя из баланса их влияния на выполнение основных целей Национального банка – ценовой и финансовой стабильности и экономического роста;
- прозрачность определения и обоснования среднесрочных целей по монетарной политике;
- выбор оптимального набора инструментов реализации принятых решений по монетарной политике;
- гибкость в применении лучших международных практик в привязке к экономическим реалиям в стране;
- политика, направленная на будущее, а не на достижение одной институциональной цели за счет принесения в жертву других общенациональных целей;
- координация деятельности с другими государственными институтами и выработка общих целей и политики;
- подотчетность и ответственность перед обществом за результаты деятельности;
- принятие решений в отношении банков исходя из соображений стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков банков, а не из соображений защиты собственной деловой репутации или фамилий владельцев банков;
- способность противостоять политическому влиянию с помощью проактивной позиции и профессиональных аргументов, а не громких заявлений, которые наносят вред государству;
- принятие решений, которые наилучшим образом соответствуют интересам государства и граждан.
В то же время Богдан Данилишин отметил, что независимость НБУ не означает коллективную безответственность за принимаемые управленческие решения и результаты деятельности.
Председатель Совета Нацбанка также добавил, что принятие решений, исходя из узкоинституциональных интересов в ущерб общегражданским целям, – это тоже не о независимости НБУ.
Данилишин отметил, что независимость Национального банка также не означает:
- иммунитет от обоснованной критики и возможности избегать профессиональных дискуссий;
- разнонаправленного движения с другими государственными институтами в контексте реализации государственной экономической политики;
- отсутствия контроля за реализацией определенных законом функций и полномочий;
- отсутствия стратегического видения развития страны и роли центрального банка в этом процессе.
Что известно о Совете Нацбанка?
Совет Национального банка отвечает за разработку основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за проведением денежно-кредитной политики. Совет НБУ также осуществляет надзор за системой внутреннего контроля Национального банка.
Совет Национального банка состоит из девяти членов:
– четыре человека назначает Верховная Рада,
– четыре человека – президент;
– председатель Национального банка входит в Совет по должности.