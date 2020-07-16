Совет Национального банка Украины поздравил Кирилла Шевченко с назначением на должность председателя НБУ и выразил надежду на успешное сотрудничество. В то же время Совет напомнил новому руководителю, что означает независимость НБУ.

Председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин в фейсбуке выразил надежду на конструктивное сотрудничество между Советом и Правлением НБУ в направлении реализации денежно-кредитной политики и обеспечения независимости и институциональной способности банка.

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Совет Национального банка и лично Богдан Данилишин готовы поддержать Кирилла Шевченко в реализации новых качественных изменений.

Данилишин очертил суть независимости Нацбанка.

Независимость НБУ это

принятие решений по монетарной политике, исходя из баланса их влияния на выполнение основных целей Национального банка – ценовой и финансовой стабильности и экономического роста;



прозрачность определения и обоснования среднесрочных целей по монетарной политике;



выбор оптимального набора инструментов реализации принятых решений по монетарной политике;



гибкость в применении лучших международных практик в привязке к экономическим реалиям в стране;



политика, направленная на будущее, а не на достижение одной институциональной цели за счет принесения в жертву других общенациональных целей;



координация деятельности с другими государственными институтами и выработка общих целей и политики;



подотчетность и ответственность перед обществом за результаты деятельности;



принятие решений в отношении банков исходя из соображений стабильности банковской системы и защиты интересов вкладчиков банков, а не из соображений защиты собственной деловой репутации или фамилий владельцев банков;



способность противостоять политическому влиянию с помощью проактивной позиции и профессиональных аргументов, а не громких заявлений, которые наносят вред государству;



принятие решений, которые наилучшим образом соответствуют интересам государства и граждан.

В то же время Богдан Данилишин отметил, что независимость НБУ не означает коллективную безответственность за принимаемые управленческие решения и результаты деятельности.

Обратите внимание! Яков Смолий вечером 1 июля подал в отставку с должности главы Национального банка Украины. Причиной отставки Смолий назвал систематическое политическое давление на руководство НБУ.

Председатель Совета Нацбанка также добавил, что принятие решений, исходя из узкоинституциональных интересов в ущерб общегражданским целям, – это тоже не о независимости НБУ.

Данилишин отметил, что независимость Национального банка также не означает:

иммунитет от обоснованной критики и возможности избегать профессиональных дискуссий;

разнонаправленного движения с другими государственными институтами в контексте реализации государственной экономической политики;

отсутствия контроля за реализацией определенных законом функций и полномочий;

отсутствия стратегического видения развития страны и роли центрального банка в этом процессе.

Рада назначила Кирилла Шевченко председателем НБУ 16 июля. Все, что известно о новом главе Нацбанка – читайте в материале 24 канала.