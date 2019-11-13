Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку

Власти хотят пересмотреть порядок назначения субсидий и других льгот. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте. А с 2020 года правительство планирует вообще изменить принцип начисления субсидий.

Какие изменения в социальных льготах ожидают украинцев и стоит ли их вводить – в материале 24 канала.

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Переход к двум формам начисления субсидий

Как заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, идет процесс монетизации. В частности, закон о жилищно-коммунальных услугах предусматривает, что в 2019 году происходит переход к предоставлению льгот и субсидий в денежной форме. Механизм начисления меняется уже с октября. Чиновник замечает: предыдущая система работала еще с 1990-х годов и предполагала, что предприятия уменьшали размер платежа на условную сумму льгот. Ситуация была непрозрачной.

Теперь расчет размера льгот будут осуществлять органы социальной защиты населения и будут финансировать расходы по двум механизмами. Первый – выплата в денежной безналичной форме через "Ощадбанк". Второй – граждане по собственному желанию переходят на льготы в наличной форме,

– рассказывает Виталий Музыченко.

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Как объясняет заместитель министра, чтобы не создавать неудобств, не провоцировать образование очередей, пожилым людям можно никуда не ходить. Органы соцзащиты в едином государственном реестре откроют учетные записи в "Ощадбанке" и перечислят деньги на льготы. Далее "Ощадбанк" будет осуществлять расчеты с поставщиками коммунальных услуг.

Правила по субсидиям / Инфографика 24 канала

Граждане, желающие получить льготу наличными, должны обратиться в орган соцзащиты и предоставить реквизиты. Далее им начисляют деньги, после чего они оплачут коммуналку.

Новый механизм субсидий решает определенные проблемы. Ранее государство оплачивало часть коммунального платежа. Сейчас граждане могут самостоятельно управлять. Это стимулирует энергоэффективное поведение. И возможность управлять размерами поддержки,

– заключает Музыченко.

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Кого лишат субсидий?

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о верификации (проверку) пенсий, льгот, субсидий, стипендий и различных видов социальной помощи. Автор законопроекта, глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев считает, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это несправедливо. Также несправедливо, если человек умер, а на его имя продолжают платить пенсию. Эти факты планировалось проверять.

В то же время, как отмечает Виталий Музыченко, проверка получателей субсидий осуществляется постоянно. И вообще на 2020 год в Госбюджете заложено столько же денег, как и в 2019 году.

В апреле-мае 2019 года проведен анализ реальной потребности украинцев в ​​субсидиях. При четырех миллионах получателей сумма составляет чуть более 47 миллиардов гривен. Столько же заложено на 2020 год. Поэтому кардинальных изменений не будет. Есть тенденция увеличения доходов граждан. На субсидии всем хватит,

– отметил Музыченко.



Пенсионеров и малообеспеченных льгот не лишат / Фото Facebook

В свою очередь руководитель управления социальной защиты Печерского района Ольга Мозговая отмечает: субсидия зависит от имущества и дохода семьи.

Не имеют права на субсидию те, у кого площадь дома более 200 квадратных метров, а квартиры – более 120. Кто в течение года приобрел имущество или услуги стоимостью более 50 тысяч гривен. Должники, чья задолженность более 340 гривен. Или владельцы автомобиля, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет,

– подчеркивает Ольга Мозговая.

Есть исключение – подход индивидуальный. Нужно обратиться в районные комиссии по назначению субсидий.

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Эксперты отмечают: просмотр (верификацию) льгот надо было начинать еще в 2015 году. Как отмечает экономический эксперт Андрей Вигиринский, сейчас был бы уже единый реестр и отработанный алгоритм проверки субсидий.

Маловероятно, что кого-то лишат льгот. Те, кто нуждается в субсидиях, вряд ли стали за этот период богаче. И они знают об изменении правил. Но всегда есть злоупотребления. Есть граждане, у которых нормальные доходы, но официально они безработные. Так почему бы не воспользоваться случаем,

– отмечает Андрей Вигиринский.

По словам Музыченко, орган социальной защиты постоянно проверяет размер доходов, перечень услуг, тарифы. Хотя, как рассказывает чиновник, были ситуации, когда семья – муж и жена – пытались получить две субсидии на две разные квартиры. На данный момент это ликвидировано. Усилили проверку информации о доходах из Пенсионного фонда и фискальной службы.

Экономический эксперт Андрей Новак добавляет: просматривать льготы, субсидии, пенсии и другие социальные выплаты сейчас нецелесообразно. Лучше это делать в середине года и относительно определенных категорий граждан.

Инициатива несвоевременная накануне начала отопительного сезона, который является самым тяжелым для большинства семей. Но пересмотр субсидий, в частности, надо делать в конкретных целевых категориях. Прежде всего, среди всех должностных лиц (нынешних и бывших) и предпринимателей – там, где возможны злоупотребления льготами,

– считает Андрей Новак.

Что изменится в 2020 году?

По словам Виталия Музыченко, в 2020 году планируется увеличить процент обязательного платежа. Сейчас семьи, у которых два прожиточных минимума, платят 15% коммунального платежа. Но система субсидий сконцентрирована на тех, у кого меньше доход. За прошлый отопительный сезон преимущественно оплата коммуналки составляла 9,8% от общей суммы.

С мая 2020 года будут изменены процент оплаты коммуналки для тех, кто имеет субсидию. Если платили 8%, то станет 10%. Домохозяйствам, которые имели более высокий доход, – 6-8 тысяч на человека, увеличат процент с 15% до 20%. Но критически платежи не увеличатся. Программа субсидий ставит своей целью обеспечить поддержку тех, кто реально в этом нуждается. Изменения сфокусированы на том, чтобы усилить адресность,

– отмечает чиновник.



С 2020 года за коммуналку платить надо будет больше, но не критично / Фото 24 канала

Андрей Вигиринский подчеркивает: нельзя постоянно политикам из разных лагерей заигрывать с социальной тематикой – "мы же не социализм строим".

Политики, особенно оппозиционеры, любят играть на теме: меньше субсидий – это "геноцид". Хотя количество пенсионеров уменьшается, доходы украинцев понемногу растут. В течение последних четырех лет была субсидиальная чистка, устанавливались "мертвые души". Поэтому и выплаты изменяются,

– говорит Вигиринский.

Эксперт отмечает: нужна верификация льгот и возможность ретроспректвиного взыскания за нарушение закона. Если установлено нарушение получения льгот, то человек должен это компенсировать. Кроме того, в процессе монетизации субсидий тоже идет просмотр получателей льгот.

"Монетизация субсидий меняет систему расчетов. Те, кто злоупотреблял, сейчас отсеются. Есть доступ к счетам граждан, получающих льготы. И будет мониторинг: кому предоставлено и сколько", – отмечает эксперт.

Порядок и механизмы назначения субсидий много лет были источником злоупотреблений государственными деньгами. Безналичная форма, взаимозачеты предприятиям приводили к коррупции. Монетизация, пересмотр механизмов назначения субсидий и других льгот, открытый доступ к информации позволят упорядочить систему. Государственную помощь должны получать те граждане, кто действительно в ней нуждается. А не те, кто, воспользовавшись несовершенными механизмами, забирает деньги у налогоплательщиков.