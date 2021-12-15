Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 15 декабря. На нем также приняли 11 решений по кадровым изменениям.

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Правительство приняло решение назначить нового главу Харьковской обладминистрации

Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации,

– говорится в сообщении.

Политик до этого был главой Полтавской ОГА с ноября 2019 года. Известно, что сам политик – харьковчанин. Он юрист и бизнесмен. Также работал преподавателем в университете.

Кроме того, на заседании Кабмин назначил:

Богдана Боруховского – заместителем Министра здравоохранения Украины;

Романа Примуша – заместителем председателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Галину Колосюк – первым заместителем председателя Черкасской ОГА;

Юлию Журавлеву – исполняющей обязанности директора госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".

Также перед этим правительство согласовало увольнение 4 человек:

Богдана Боруховского – с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Григория Плачкова – с должности главы Госинспекции ядерного регулирования Украины;

Татьяну Галабудскую – с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины;

Олега Синегубова – с должности председателя Полтавской ОГА.

Более того, временно возложили исполнение обязанностей госсекретаря Министерства экономики Украины на Елену Бояркину и председателя Госинспекции ядерного регулирования Украины на Олега Корикова.

Что известно об Олеге Синегубове

Олег Синегубов родился, вырос и учился в Харькове. Юридическое образование получил также в этом городе.

Затем начал научную деятельность, был деканом одного из факультетов Харьковского национального университета внутренних дел.

В 2018 году стал членом экспертного совета Министерства образования и науки Украины.

С 2009 по 2019 год имел право заниматься адвокатской деятельностью.

Также работал следователем следственного отделения Министерства внутренних дел на Южной железной дороге.

Сам Синегубов в телеграме прокомментировал решение правительства. Он объяснил, что отлично понимает, что это большая ответственность.

Добавил также, что знаком с ситуацией в Харьковской области и с проблемами региона.

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Полный текст публикации Тараса Мельничука

Назначено/согласовано назначение:

Боруховского Богдана заместителем Министра здравоохранения Украины;

Примуша Романа заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Синегубова Олега главой Харьковской областной государственной администрации;

Колосюк Галины первым заместителем председателя Черкасской облгосадминистрации;

Журавлева Юрия исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".

Уволено/согласовано увольнение:

Боруховского Богдана с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Плачкова Григория с должности Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины;

Галабудской Татьяны с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины;

Синегубова Олега с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

Временно возложено исполнение обязанностей: