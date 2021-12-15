Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 15 декабря. На нем также приняли 11 решений по кадровым изменениям.
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Правительство приняло решение назначить нового главу Харьковской обладминистрации
Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации,
– говорится в сообщении.
Политик до этого был главой Полтавской ОГА с ноября 2019 года. Известно, что сам политик – харьковчанин. Он юрист и бизнесмен. Также работал преподавателем в университете.
Кроме того, на заседании Кабмин назначил:
- Богдана Боруховского – заместителем Министра здравоохранения Украины;
- Романа Примуша – заместителем председателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Галину Колосюк – первым заместителем председателя Черкасской ОГА;
- Юлию Журавлеву – исполняющей обязанности директора госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".
Также перед этим правительство согласовало увольнение 4 человек:
- Богдана Боруховского – с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Григория Плачкова – с должности главы Госинспекции ядерного регулирования Украины;
- Татьяну Галабудскую – с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины;
- Олега Синегубова – с должности председателя Полтавской ОГА.
Более того, временно возложили исполнение обязанностей госсекретаря Министерства экономики Украины на Елену Бояркину и председателя Госинспекции ядерного регулирования Украины на Олега Корикова.
Что известно об Олеге Синегубове
- Олег Синегубов родился, вырос и учился в Харькове. Юридическое образование получил также в этом городе.
- Затем начал научную деятельность, был деканом одного из факультетов Харьковского национального университета внутренних дел.
- В 2018 году стал членом экспертного совета Министерства образования и науки Украины.
- С 2009 по 2019 год имел право заниматься адвокатской деятельностью.
- Также работал следователем следственного отделения Министерства внутренних дел на Южной железной дороге.
- Сам Синегубов в телеграме прокомментировал решение правительства. Он объяснил, что отлично понимает, что это большая ответственность.
- Добавил также, что знаком с ситуацией в Харьковской области и с проблемами региона.
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Полный текст публикации Тараса Мельничука
Назначено/согласовано назначение:
- Боруховского Богдана заместителем Министра здравоохранения Украины;
- Примуша Романа заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Синегубова Олега главой Харьковской областной государственной администрации;
- Колосюк Галины первым заместителем председателя Черкасской облгосадминистрации;
- Журавлева Юрия исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".
Уволено/согласовано увольнение:
- Боруховского Богдана с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Плачкова Григория с должности Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины;
- Галабудской Татьяны с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины;
- Синегубова Олега с должности главы Полтавской областной государственной администрации.
Временно возложено исполнение обязанностей:
- государственного секретаря Министерства экономики Украины на Бояркину Елену Анатольевну;
- председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на Корикова Олега Николаевича.