Правительство согласовало нового главу Харьковской обладминистрации

15 декабря 2021 , 13:33
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Источник:

телеграм Тараса Мельничука

Кабмин согласовал назначение нового главы Харьковской обладминистрации Олега Синегубова. Перед этим его уволили с должности председателя Полтавской облгосадминистрации.

Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 15 декабря. На нем также приняли 11 решений по кадровым изменениям.

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Правительство приняло решение назначить нового главу Харьковской обладминистрации
Синегубова Олега Васильевича главой Харьковской областной государственной администрации,
– говорится в сообщении.

Политик до этого был главой Полтавской ОГА с ноября 2019 года. Известно, что сам политик – харьковчанин. Он юрист и бизнесмен. Также работал преподавателем в университете.

Кроме того, на заседании Кабмин назначил:

  • Богдана Боруховского – заместителем Министра здравоохранения Украины;
  • Романа Примуша – заместителем председателя Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Галину Колосюк – первым заместителем председателя Черкасской ОГА;
  • Юлию Журавлеву – исполняющей обязанности директора госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".

Также перед этим правительство согласовало увольнение 4 человек:

  • Богдана Боруховского – с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Григория Плачкова – с должности главы Госинспекции ядерного регулирования Украины;
  • Татьяну Галабудскую – с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины;
  • Олега Синегубова – с должности председателя Полтавской ОГА.

Более того, временно возложили исполнение обязанностей госсекретаря Министерства экономики Украины на Елену Бояркину и председателя Госинспекции ядерного регулирования Украины на Олега Корикова.

Что известно об Олеге Синегубове

  • Олег Синегубов родился, вырос и учился в Харькове. Юридическое образование получил также в этом городе.
  • Затем начал научную деятельность, был деканом одного из факультетов Харьковского национального университета внутренних дел.
  • В 2018 году стал членом экспертного совета Министерства образования и науки Украины.
  • С 2009 по 2019 год имел право заниматься адвокатской деятельностью.
  • Также работал следователем следственного отделения Министерства внутренних дел на Южной железной дороге.
  • Сам Синегубов в телеграме прокомментировал решение правительства. Он объяснил, что отлично понимает, что это большая ответственность.
  • Добавил также, что знаком с ситуацией в Харьковской области и с проблемами региона.

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Полный текст публикации Тараса Мельничука

Назначено/согласовано назначение:

  • Боруховского Богдана заместителем Министра здравоохранения Украины;
  • Примуша Романа заместителем Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
  • Синегубова Олега главой Харьковской областной государственной администрации;
  • Колосюк Галины первым заместителем председателя Черкасской облгосадминистрации;
  • Журавлева Юрия исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов".

Уволено/согласовано увольнение:

  • Боруховского Богдана с должности первого заместителя Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Плачкова Григория с должности Председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины;
  • Галабудской Татьяны с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины;
  • Синегубова Олега с должности главы Полтавской областной государственной администрации.

Временно возложено исполнение обязанностей:

  • государственного секретаря Министерства экономики Украины на Бояркину Елену Анатольевну;
  • председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на Корикова Олега Николаевича.
Автор: Діана Квасневська