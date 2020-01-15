Назрел серьезный разговор, – Путин вспомнил о международных конфликтах и похвастался оружием

События в мире развиваются без всякого контроля и очень неожиданно, региональные конфликты могут сразу стать мировой проблемой. Это наталкивает мировое сообщество на серьезный разговор, а Совбез ООН должен взять на себя ответственность за происходящее.

Об этом российский президент Владимир Путин рассказал во время своего ежегодного послания Федеральному собранию.

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"Мы видим как неожиданно, без всякого контроля, развиваются события в мире. Что происходит на Ближнем Востоке, в ЮАР... Как региональные конфликты с невероятной скоростью могут перерастать в угрозу для всего мирового сообщества! Убежден, серьезный разговор о принципах стабильности мирового порядка, острых проблемах очевидно уже назрел. Надо проявить политическую волю, смелость", – сказал он.

Глава Кремля считает, что подать пример первыми должны страны-основатели ООН. Кроме того, контролировать ситуацию в мире должны 5 ядерных стран.

Именно 5 ядерных стран несут ответственность за сохранение и развитие человечества. Россия открытая к сотрудничеству со всеми заинтересованными международными партнерами. Мы никому не угрожаем и не навязываем свою волю,

– заметил Путин.

Внимание! Речь шла о 5 ядерных стран-членов ООН, а именно: США, России, Великобритании, Франции, Китае.

Затем российский лидер начал хвастаться оружием отечественного производства.

Что сказал Путин о российском оружии:

"Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая советский период и новое время, Россия ни за кем не гонится".

"Наоборот – другим странам еще нужно постараться, чтоб создать оружие, которое уже есть у России".

"Но нам не время почивать на лаврах, надо разрабатывать боевые комплексы будущих поколений, что является основой для мирного развития России".



Ядерные страны: перечень / инфографика 24 канала