Назріває міжнародний скандал: операцію Михайлика перенесли через саботаж українських силовиків

Операцію по вилученню кулі з легені пораненого одеського активіста та політика Олега Михайлика в Німеччині вимушено перенесли через відвертий саботаж українських правоохоронних органів.

Про це повідомив сам Олег Михайлик на своїй сторінці у Facebook.

"Мало хто знав, що першу дату операції, оплату якої взяло на себе керівництво Німеччини, призначили ще до Нового Року і до Різдва. Мало хто знає, що проведення цієї операції було узгоджено на 8:30 ранку 9 січня. Але про це добре знали правоохоронні органи із допитів і наших з адвокатом офіційних звернень. А також два місяці тому Генпрокурор Луценко чув про точну дату і місце операції від мене під час нашої особистої зустрічі у Генпрокуратурі", – написав Михайлик.

Він проінформував, що зараз знаходиться у німецькій клініці. А також морально, матеріально та фізично готовий до вилучення кулі з його легені.

Але є одне "але". Неодноразово обіцяні Генпрокуратурою і Нацполіцією документи про надання міжнародної правової допомоги досі не дійшли до німецьких правоохоронців! Українська правоохоронна система не лише вкотре показала свою повну некомпетентність і зганьбила мене перед обличчям іноземних партнерів, але й не лишила мені вибору, окрім як лягати під операційний ніж, розуміючи, що куля може втратити свою роль як речового доказу в слідчих діях і в суді, – наголосив активіст.

На його думку, вилучена куля має в собі потужний законсервований потенціал розкриття резонансного нападу на нього. Бо куля може вивести не лише на виконавців замаху, а й на посередників і навіть замовників.

Операція вкотре переноситься на кілька днів в надії, що документи таки будуть передані Генпрокуратурою німецьким правоохоронцям. Хоча саботаж Нацполіції і поверховість Генпрокуратури дорого коштують. А лікарі і правоохоронці Німеччини не можуть зрозуміти, чому українські правоохоронці не можуть цього зробити вчасно… Зате ми розуміємо, бо живемо поруч з тими, хто на нас нападає, вбиває, а потім фактично саботує розслідування навіть найгучніших злочинів, – прокоментував Михайлик.

Нагадаємо, українські силовики не спромоглися вчасно підготувати пакет документів для міжнародної правової допомоги. Про це потерпілого 30 грудня повідомив слідчий і передав лише пакет для кулі.

Згодом речник Генпрокуратури Андрій Лисенко пояснював, що причина затримки у тому, що Нацполіція не передала Генпрокуратурі повідомлення адвоката потерпілого для оформлення запиту про міжнародну правову допомогу. А Нацполіція, у свою чергу, наполягала, що офіційного звернення зі сторони постраждалого не було.

Проте адвокат Михайлика Вадим Оксюта ще 19 грудня направив поштою на головного слідчого групи Сергія Гуменюка повідомлення, коли і де відбудеться операція по вилученню кулі. Чому слідчий не передав документи в Генпрокуратуру і відмовляється від коментарів ЗМІ, досі лишається загадкою.

Виявилося, що лише сьогодні Генпрокуратура та Нацполіція почали готувати пакет документів для міжнародної правової допомоги, аби кулю з тіла потерпілого вилучили у Німеччині за законною процедурою.

Після того, як у пресі нам стало відомо, що Михайлик відлетів до Німеччини, ми оперативно втрутились і готуємо пакет документів. Коли вже піднялась така проблематика, сьогодні у ГПУ і НП відбулись наради. Ми всі моменти спробуємо закрити до п'ятниці у встановленому законодавством порядку. Документи будуть надіслані. На порушення ніхто не піде. Ми також вболіваємо за результат, – прокоментував заступник начальника департаменту забезпечення діяльності Голови Нацполіції України Максим Ціцкерідзе.

Варто зазначити, що Генпрокуратура також лише сьогодні винесла постанову про те, хто здійснює процесуальне керівництво у цій справі.

Таким чином, правоохоронні органи України мають фактично один день, аби встигнути підготувати і направити папери своїм колегам до Німеччини. Тоді кулю вилучать за законною процедурою і долучать у якості речового доказу до матеріалів слідства.

Додамо, що Міжнародна Спільнота українців, члени ТСК, а також чимало високопосадовців публічно звернулися до НП та ГПУ із закликом забезпечити всебічну правову допомогу правоохоронцям Німеччини у рамках українського законодавства для проведення операції потерпілому. Розголос у цій справі досяг точки кипіння і може вилитись у міжнародний скандал.

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Хто такий Олег Михайлик?

Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. 22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

Що відомо про напад на Олега Михайлика?

Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ. Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція. 22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі ГПУ і НП щодо розслідування нападу на нього.