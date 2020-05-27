Назвали п*дарасом и сломали нос: в Харькове трое мужчин напали на трансгендерную женщину

Трое неизвестных мужчин напали на трансгендерную женщину 24 апреля в Харькове. Сначала они оскорбляли женщину, а потом ударили ее в лицо, сломав нос, и убежали.

Эксперт правозащитного ЛГБТ-центра "Наш мир" Александр Зинченков рассказал, что девушке удалось вызвать полицию, но нападавшие скрылись, пишет "Громадское".

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Как произошел конфликт

Вечером 24 апреля к женщине обратились трое неизвестных мужчин возле сигаретного киоска. Сначала они обратились к ней, как к девушке, и она ответила.

Однако затем злоумышленники поняли, что "что-то не так" с голосом.

Начали оскорблять, называть п*дарасом. Затем ее толкнули, несколько раз ударили в лицо, сломали нос. У нее пошла кровь,

– сказал Зинченков.

Девушку забрала скорая в больницу, ей сделали операцию. Пострадавшая пролежала в больнице несколько дней.

Реакция полиции

Женщина сразу вызвала правоохранителей, однако нападавшие скрылись, и найти их не удалось.

Уже в больницу к потерпевшей приходили полицейские из Киевского райотдела Харькова брать показания. В первые дни после нападения женщину отправили на судебно-медицинскую экспертизу, однако об открытии уголовного производства не сообщали.

Правозащитник рассказал, что рапорт полиции с показаниями, которые у нее брали в больнице, "достаточно убогий" и в нем нет информации о том, что нападение произошло из-за предубеждения относительно сексуальной ориентации.

В полиции трансгендерную женщину назвали мужчиной

Впоследствии в пресс-службе полиции Харьковщины сообщили об инциденте, однако трансгендерную 24-летнюю женщину назвали мужчиной.



В полиции Харькова трансгендерную женщину назвали мужчиной / Скриншот

В то же время следователи начали уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. Нарушителям грозит штраф в 850 гривен, 200 часов общественных работ или исправительные работы на срок до 1 года.

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