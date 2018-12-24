Назвали 3 периода, когда человек чувствует себя наиболее одиноким

Все больше исследований подтверждают плохое воздействие одиночества на организм человека, но окончательного ответа о механизме такого влияния все еще нет. Психоневролог Дилип Джест (Dilip Jeste) из Калифорнийского университета в Сан-Диего выдвинул гипотезу, что здоровье пожилых людей наиболее уязвимо при ощущении одиночества.

Работу опубликовали в журнале International Psychogeriatrics.

Читайте также: Семейные ссоры способствуют долголетию, но при одном условии

В исследовании приняли участие 340 жителей округа Сан-Диего в возрасте от 27 до 101 года.

Гипотеза подтвердилась – ученые обнаружили, что чувство одиночества достигало максимума для людей в возрасте старше 80 лет. Однако исследование показало другие пики одиночества – когда людям было за 20 и в середине 50 лет.

Ученые объясняют пик одиночества после 20 лет тем, что человек должен принимать важные решения, что вызывает стресс. Человек чувствует, что большинство его сверстников приняли более правильные решения. Такое убеждение приводит к чувству вины и человек отстраняется от окружения.

Люди за 20 испытывают стресс из-за необходимости принятия решений

Середина 50 лет – это кризисный период среднего возраста, который усугубляется проблемами со здоровьем. Это может привести к повышению осведомленности о смертности и большим количеством мыслей о смерти.

А вот когда человек достигает 80 лет, то физическая слабость, слабоумие, смерть жены/мужа или друзей являются причинами сильного чувства одиночества.

Чувство одиночества обостряется после 80 лет

Также ученых удивило то, что 76% опрошенных испытывают одиночество от умеренного до высокого уровня, поскольку предыдущие исследования показывали, что одинокими считают себя от 15 до 75% участников.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.