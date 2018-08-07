Назвали 5 самых неприятных запахов в мире

Американские ученые из Калифорнийского университета составили список растений и вещей, которые имеют наиболее невыносимый запах.

Ученые рассмотрели 1,5 тысячи свойств и 150 различных молекул для того, чтобы установить связь между запахом и его физико-химическими свойствами, пишет Science Alert.

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Они установили, что плохой запах связан с более тяжелыми молекулами.

5 место

Это место занимает запах карликового муравьеда. У него выделяется секрет для отпугивания хищников. К слову, запах муравьеда в 4-5 раз сильнее запаха скунса.

Карликовый муравьед

4 место

Сыр Вье Булонь, который был экспериментально определен как самый сильный среди сыров сначала дегустаторами-людьми, а потом и "электронным носом". Этот сыр имеет настолько плохой запах, что его запретили перевозить в общественном транспорте во Франции.



Сыр Вье Булонь

3 место

Третью позицию антирейтинга отдали цветку под названием Раффлезия Арнольда. Она распространяет запах, привлекательный для насекомых. Этот аромат сравнивают с трупным запахом с нотками гниения и рыбы.



Раффлезия Арнольда

2 место

Это место занимает экзотическое растение дуриан. Он содержит сразу активные 44 соединения, которые имеют разные оттенки. Это может быть от запаха тухлых яиц до карамели.



Дуриан

1 место

Возглавляет антирейтинг запахов сероводород. Ученые отмечают, что им пахнет планета Уран. Запах похож на тухлые яйца.



Планета Уран